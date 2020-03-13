مخترع الإنترنت: الشبكة لا تعمل بالشكل المطلوب للنساء والفتيات

لم يقتصر التحذير الذي صرح به مخترع شبكة الإنترنت، تيم بيرنز-لي، من أن الشبكة “لا تعمل بالشكل المطلوب” للنساء، بل تعدى ذلك للقول بأن الشبكة التي اخترعها باتت تغذي حقبة جديدة من الانتهاكات بحقهن.

وفي تقييم نشرته منظمة “وورلد وايد ويب فاوندايشن”، التي أسسها بيرنرز-لي للدفاع عن مجانية الشبكة العنكبوتية وانفتاحها أمام الجميع، أشار إلى أن هناك “منحى خطيرا” من الانتهاكات يهدد أي تقدم في مجال المساواة بين الجنسين.

وقال بيرنز-لي إن “الشبكة لا تعمل بالشكل المطلوب للنساء والفتيات”.

وتابع “لقد حقق العالم تطوراً مهماً في مجال المساواة بين الجنسين بفضل الملتزمين بهذه القضية في كل مكان. ولكنني أشعر بالقلق كون الأضرار التي تتعرض لها النساء والفتيات عبر الإنترنت، لا سيما ذوات البشرة الملونة والمثليات والمتحولات جنسياً وغيرهن من الفئات المهمشة، تهدد هذا التطور”.

وبالاستناد إلى استطلاع أجرته “وورلد أسوسييشن أوف غيرل غايدز أند غيرل سكاوتس”، قال بيرنرز-لي إن الانتهاكات كانت واسعة النطاق، بحيث تبين أن “نصف النساء الشابات اللواتي شملهن الاستطلاع تعرضن للعنف عبر الإنترنت”.

وسلط مهندس الكمبيوتر المشهور عالمياً الضوء على التمييز الذي بات يزداد انتشاراً، بحيث لا تستطيع نساء كثيرات الولوج إلى الإنترنت.

واستند كذلك إلى الأبحاث التي أجرتها مؤسسته الخاصة، مشيراً إلى أن إمكانية دخول الرجال إلى الإنترنت أعلى بنسبة 21 بالمئة من النساء، وترتفع هذه النسبة إلى 52 بالمئة في البلدان الأقل نمواً في العالم.

ويشير بيرنرز-لي إلى أن انعدام المساواة بات يهدد “العقد من أجل الإنترنت”، وهي خطة عالمية أطلقها منذ سنة لمنع تحول الإنترنت إلى “ديستوبيا رقمية”، أي مجتمع خيالي فاسد ومخيف لا يرغب به أحد.