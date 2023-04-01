مخترع الهاتف المحمول مارتن كوبر:" الناس فقدوا عقولهم"

قال المهندس الأمريكي مارتن كوبر مخترع الهاتف المحمول:” تصدمني رؤية الناس يعبرون الشارع وينظرون إلى هواتفهم المحمولة، لقد فقدوا عقولهم”.

وبيّن كوبر الذي اخترع الهاتف النقّال قبل خمسين عامًا، أنّ هذه الأجهزة التي ابتكرها باتت تطرح مشكلة تتمثّل في أنّ الناس يمضون الكثير من الوقت في استخدامها.

وقال:” إنّ القدرات الكامنة للهواتف المحمولة غير محدودة، ويمكن أن تساعد يومًا في القضاء على الأمراض، لكنّ الناس أصبحوا ربما مدمنين عليها نوعًا ما”.

وأضاف ممازحًا:” عندما تدهس السيارات بعض الأشخاص، سيفهمون ذلك”.

ويستعمل كوبر ساعة “آبل” المتصلة بالانترنت على معصمه، ويحمل أحدث أجهزة “آي فون”، ويشتري موديلات الهواتف الجديدة ويتعمق في اختبار قدراتها.

لكنه يعترف بأنّ ملايين التطبيقات المتاحة تجعل المرء يشعر بالدوار.

ويقول:” لن أتمكن أبدًا من معرفة كيفية استخدام الهاتف المحمول بالطريقة التي يستخدمه بها أحفادي وأبناء أحفادي”.

وكان كوبر قد أجرى أول مكالمة من هاتف جوال بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 1973، حيث كان يرأس فريقًا من المصصمين والمهندسين من شركة “موتورولا” التي استثمرت ملايين الدولارات لمحاولة التقدُّم على شركة “بل سيستم الأمريكية العملاقة للاتصالات في تصميم أول نظام هاتف محمول.