مخلوق غريب.. “ثعبان بأربع أرجل” يذهل العلماء

أفاد تحليل جديد بأن علماء الباليونتولوجيا الذين ادعوا أنهم وجدوا الحلقة المفقودة بين الثعابين والسحالي ربما احتفلوا باكتشاف “الكأس المقدسة” قبل الأوان.

ومنذ ست سنوات فقط، أذهل عالم الأحافير اكتشاف “ثعبان بأربع أرجل” في البرازيل، وزُعم أنه يكشف عن حلقة مفقودة في الشجرة التطورية للثعابين والسحالي. وكانت الإثارة التي أحاطت بالاكتشاف ملموسة وشبهت باكتشاف “الكأس المقدسة”.

وقام العلماء بتأريخ هذا المخلوق الغريب منذ حوالي 110 ملايين سنة – العصر الطباشيري المبكر – وأطلقوا على الرابط “المفقود” Tetrapodophis amplectus.

وقال الدكتور ديف مارتيل، من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة، والذي نُشرت ورقته البحثية عن الاكتشاف في مجلة Science، في ذلك الوقت: “هذه الحفرية تجيب عن بعض الأسئلة المهمة جدا، على سبيل المثال، يبدو واضحا لنا الآن أن الثعابين تطورت من سحالي الحفر، وليس من السحالي البحرية”.

ولكن، هناك مشكلة صغيرة واحدة: الباحثون ليسوا مقتنعين تماما بأن Tetrapodophis amplectusr كان ثعبانا.

ووفقا لتحليل جديد أجراه باحثون في جامعة ألبرتا، كندا، كان الزاحف على الأرجح سحلية بحرية طويلة الجسم.

واقتُرح هذا التطور غير المتوقع من قبل عالم الحفريات مايكل كالدويل، الذي قدم نتائجه البديلة في مجلة علم الحفريات النظامية.

وقال: “من المفهوم منذ فترة طويلة أن الثعابين هي أعضاء في سلالة من الفقاريات ذات الأرجل الأربعة التي فقدت أطرافها نتيجة للتخصصات التطورية. وفي مكان ما في السجل الأحفوري للثعابين القديمة يوجد شكل أسلاف لا يزال له أربع أرجل. لذلك فقد تم التنبؤ منذ فترة طويلة بأنه سيتم العثور على ثعبان بأربع أرجل كأحفورة”.

A case of mistaken identity?

New @JournalSystPal study finds what was previously considered a four-legged snake 🐍 is actually a long-bodied marine lizard 🦎

Read more in the study here ⬇https://t.co/Tf5yW13mf2@ualbertaScience #Paleontology pic.twitter.com/9f78Was7iI

— Taylor&Francis News (@tandfnewsroom) November 18, 2021