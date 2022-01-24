مخيب للآمال.. لماذا تتحول بعض شاشات iPhone 13 إلى اللون الوردي؟!

رصد عدد من مستخدمي هواتف iPhone 13 تعطل الشاشة وتحولها إلى اللون الوردي نتيجة لمشكلة في البرمجيات.

وقد سجل بعض مستخدمي هواتف iPhone 13 شكاوى على منتديات Apple و Reddit لرصد مشكلة في شاشات الهواتف.

حيث أوضح المستخدمين أن المشكلة البرمجية تظهر في هواتف iPhone 13 بشكل خاص، حيث تتعطل الشاشة الخاصة بهذه الإصدارات دون أجهزة ابل الأخرى.

كما أشار بعض المستخدمين إلى أن نظام GPS في الهواتف غير دقيق مع تحول الشاشة إلى اللون الوردي، بينما أشار مستخدم أخر إلى أن بطارية الهاتف لا تعمل بشكل جيد، كما أن الهاتف قد تجمد ومن ثم تحولت الشاشة إلى اللون الوردي.

ولقد أكد اثنان من المستخدمين على أن ابل قامت بالفعل بتغيير وحدات الهاتف الخاصة بهم بوحدات جديدة، بينما أكدت لعدد أخر من المستخدمين على عدم وجود مشكلة في وحدات الهاتف الخاصة بهم.

يذكر أن المشكلة تظهر في الوحدات الخاصة بالمستخدمين في السوق الصيني بشكل خاص، لذا وجهت ابل المستخدمين إلى عمل نسخ إحتياطي للهاتف ومن ثم تحديث البرمجيات إلى الإصدار الأخير.