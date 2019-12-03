تكنولوجيا وعلوم

مدة صلاحية لرسائل الواتس آب

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تشير العديد من المصادر إلى قرب إطلاق تطبيق WhatsApp لمميزات جديدة، وتشير المصادر إلى أن التطبيق سيطلق ميزة جديدة، تتمثل في وضع وقت محدد للرسائل المرسلة وبعدها يتم حذفها بشكل كامل لدى الطرفين، إذ بإمكان المستخدم وضع حد لمدة ساعة أو يوم أو شهر أو سنة للرسالة وبعد انتهاء الوقت يتم حذف الرسالة بشكل كامل من التطبيق.

الميزة كانت موجودة في تطبيقات منافسة، منها على سبيل المثال تطبيق تليغرام الذي يعتبر من أوائل التطبيقات التي أضافت هذه الميزة. ومن مميزات هذه الخاصية أن رسائلك لن يتم أرشفتها في التطبيقات ولا يمكن الرجوع إليها مستقبلا، ولن يستطيع الطرف الثاني حفظها إلا في حال قام بتصوير الشاشة فقط، كما أنه في حال رغبتك بإرسال رسالة تحتوي على بعض المعلومات التي لا ترغب أن تكون محفوظة لدى الأطراف الأخرى تستطيع وضع مؤقت لجميع رسائلك وبذلك أي رسالة ترسلها تكون مخزنة لفترة وبعدها يتم حذفها، ولكن هل الطرف الآخر سيكون على علم بموضوع أن رسالة سوف تحذف؟

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الخطوة الأولى لوضع وقت محدد لرسائل واتساب
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تشير بعض المصادر حاليا أنه لا توجد تفاصيل واضحة بهذا الشأن، ويعتقد أن الطرف الثاني لن يكون على معرفة بموعد حذف الرسالة، ولكن قد تكون هناك إشارة يستطيع منها الطرف الثاني معرفة أن هذه الرسالة سوف تحذف في وقت ما.

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ومن المتوقع أن يتم إطلاق الميزة خلال ثلاثة أسابيع تقريبا، أو أكثر بقليل. مع العلم أنه قد يتم تأخير إطلاق الميزة، ولكن في أغلب الأحوال في حال تسريب أي معلومات عن أي ميزة سيتم إطلاقها في التطبيق لا يأخذ الموضوع بضعة أسابيع قبل إطلاقها بشكل رسمي للمستخدمين.

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