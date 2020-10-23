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مذكرات استدعاء لمارك زوكربيرغ وجاك دورسي

منذ 7 دقائق
مارك زوكربيرغ وجاك دورسي

مارك زوكربيرغ وجاك دورسي

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على خلفية ما حدث الأسبوع الماضي، عندما نشرت صحيفة “نيويورك بوست” تقريراً يزعم أن هانتر بايدن، نجل جو بايدن، قدّم والده إلى مسؤول تنفيذي في شركة الطاقة الأوكرانية “Burisma”، وكان رد الموقعين غير متوقع تجاه المحتوى… وافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على مذكرات استدعاء لإجبار مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، وجاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، على الإدلاء بشهادتهما أمام الهيئة بشأن شكاوى التحيز ضد المحافظين على منصتيهما.

ووفقاً لما ذكره موقع “ذا فيرج” التقني، فقد استهدفت حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب صلات بايدن المزعومة بأوكرانيا كأساس للهجمات السياسية، وعارض البعض مزاعم نيويورك بوست، وتحرك “تويتر” و”فيسبوك” للحد من وصول المقالة.

وأشار “فيسبوك” إلى أن المقالة كانت خاضعة لفحص الحقائق من طرف ثالث، وحظر “تويتر” الرابط الخاص بالقصة تماماً من المنصة، واشتعلت مشكلة ضد إجراءات كل منهما.

وقال السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس)، عضو اللجنة القضائية للصحافيين بعد وقت قصير من اتخاذ البرامج إجراءات ضد التقرير: “هذا تدخل في الانتخابات، ونحن بعيدون عن الانتخابات 19 يوماً”، مضيفاً: “لم نشهد من قبل رقابة نشطة على صحفية كبيرة تتضمن مزاعم خطيرة بفساد أحد المرشحين للرئاسة”.

ورفض “فيسبوك” و”تويتر” التعليق على هذا الأمر، ووافق الجمهوريون على تفويضات الاستدعاء بالإجماع في تصويت 12-0

.ومن المقرر بالفعل أن يدلي كل من زوكربيرغ ودورسي، بجانب ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل”، بشهادتهم أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ في 28 تشرين الثاني.

كما أنه من المقرر أن يتم استجواب المديرين التنفيذيين من جانب المشرعين حول ما إذا كان يجب تغيير القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، مشيرًا إلى مزاعم حول التحيز المحافظ على المنصات.

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