مرسيدس تمدد شراكتها مع بتروناس

أعلن فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الأربعاء، أنه سيجدد شراكته وتعاونه التقني مع شركة بتروناس الماليزية للطاقة المملوكة للدولة اعتبارا من عام 2026.

وفاز مرسيدس بلقب الصانعين ثماني مرات منذ بدء الشراكة مع بتروناس في 2010 رغم أن سائقيه لويس هاميلتون وجورج راسل لم يحققا أي فوز بسباق حتى الآن هذا الموسم.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس “اليوم نقوم بشيء غير عادي حيث نعلن عن شراكة جديدة ستبدأ في غضون أربع سنوات.

“يبعث هذا برسالة مهمة مفادها أن فريقنا وبتروناس أصبحا أسرة واحدة وليس مجرد شركاء. سنكون فريقا واحدا لسنوات عديدة قادمة.

“اعتبارا من 2026، سيكون الوقود المستدام في صميم أداء فورمولا 1 وهذا يمنحنا فرصة رائعة لإظهار خبرتنا في هذا المجال من خلال وحدة الطاقة وحلول بتروناس فلويد تكنولوجي”.

وفولف وهاميلتون وراسل في كوالالمبور حاليا قبل سباق جائزة سنغافورة الكبرى الذي سيقام مطلع الأسبوع المقبل في حلبة شوارع مارينا باي.