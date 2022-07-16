مركبة سبيس إكس تدعم محطة الفضاء الدولية بإمدادات غذائية

وصلت مركبة فضائية تابعة لسبيس إكس وتحمل حوالي 2600 كيلوجرام من الإمدادات الغذائية والمواد المطلوبة للتجارب العلمية إلى محطة الفضاء الدولية.

أعلنت الإدارة الأمريكية الوطنية للطيران والفضاء “ناسا”، السبت، أن مركبة “دراجون” للشحن التابعة لشركة سبيس إكس الخاصة هبطت في موعدها.

وأُطلِقت المركبة الفضائية غير المأهولة في البعثة الـ25 لسبيس إكس لإعادة الإمداد التجاري من محطة كيب كانافيرال الفضائية التابعة لوكالة ناسا في فلوريدا، الخميس، ومن المقرر أن تظل في محطة الفضاء الدولية لنحو شهر.

وتهدف المواد المستخدمة للتجارب العلمية التي نقلتها مركبة دراجون الفضائية إلى فحص الغبار في الغلاف الجوي للأرض، إلى جانب إجراء بحث بشأن شيخوخة خلايا المناعة، من بين أمور أخرى.

ومثلت المحطة الدولية رمزا لانفراج العلاقات الأميركية الروسية في أعقاب الحرب الباردة، وظلت مأهولة بشكل مستمر لأكثر من 21 عاما، متجاوزة العواصف الجيوسياسية الماضية بين الدولتين، لا سيما ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

لكن بعض المراقبين يعتقدون أن العمليات العسكرية في أوكرانيا، يمكن أن تسرع من نهاية التعاون الفضائي بين البلدين، بل ربما تحوله إلى نزاع.