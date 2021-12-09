مركبة "سويوز" الفضائية تلتحم بالمحطة الدولية

نجحت مركبة “سويوز – إم إس – 20” الفضائية الروسية المأهولة، في الالتحام أوتوماتيكيا عند الساعة 16.41 الأربعاء 8 ديسمبر بوحدة “بويسك” في القطاع الروسي للمحطة الفضائية.

وذلك بعد أن أطلقت الساعة 10.38 من مطار “بايكونور” الفضائي وقامت بـ 4 دورات حول الأرض. وعلى متنها رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين والملياردير الياباني يوساكو مآدزافا ومساعده يودزو هيرافا. وقامت مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية بالبث الحي لعملية الالتحام وانتقال رواد الفضاء من المركبة المأهولة إلى المحطة الفضائية.

ومن المقرر أن ينضم الثلاثي إلى قائد البعثة 66 أنطون شكابلروف ورائد الفضاء بيوتر دوبروف من روس كوسموس، بالإضافة إلى رواد فضاء ناسا مارك فاندي هي وراجا شاري وتوم مارشبورن وكايلا بارون ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ماتياس مورير.