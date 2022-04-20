مركبة عملاقة.. مرسيدس تطلق “رائدة السيارات الكهربائية” (صور)

كشفت مرسيدس-بنز النقاب عن رائدة السيارات الكهربائية بامتياز EQS SUV، وهي سيارة كهربائية بالكامل من سبعة مقاعد تشترك في منصة مع سيارة EQS سيدان الفاخرة التي أطلقتها الشركة مؤخرًا.

شاشة مقاس 56 بوصة



من نواحٍ عديدة، إن EQS SUV هي ببساطة EQS أكبر. نفس الشاشة الفائقة مقاس 56 بوصة، ونفس البطارية 107.8 كيلو وات في الساعة، ونفس لغة التصميم. وسيأتي طراز 4MATIC فقط مع شاشة Hyperscreen مقاس 56 بوصة. وأولئك الذين يختارون المستوى الأقل من السيارة سيحصلون على مجموعة عدادات رقمية وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.8 بوصة.

قوة المحركات



من المحتمل أن يكون التسارع مختلفًا، على الرغم من أن مرسيدس لم تكشف عن الوقت المحدد لسيارة EQS SUV من 0 إلى 100 كلم في الساعة حتى الآن وإن كانت بعض المعلومات أشارت إلى تسارع من 0 إلى 100 كلم في 4.7 ثانية.

وعلى عكس مجموعة سيارات EQS سيدان، سيكون هناك مستويان من السيارة، 450+ مع دفع خلفي و 580 4MATIC ثنائي المحرك بدفع كلّي.

وسيولد محرك 450 + قوة 355 حصانًا بينما تنتج محركات المحور الأمامي والخلفي لتكوين 580 4MATIC مجتمعة قوة 544 حصانًا وعزم دوران 858 نيوتن متر. إنها لقوة عملاقة وهي ليست حتى AMG!

والشيء الآخر الذي يميز سيارة الدفع الكلي عن السيدان هو قدرات القيادة على الطرق الوعرة. ستأتي EQS SUV مع وضع القيادة OFFROAD، حيث يكون توزيع الدفع الكلي محسنًا للطرق غير الممهدة والمنحدرات والتضاريس.

قدرات شحن البطارية



مثل سيارة EQS سيدان، ستأتي السيارة بإمكانيات التوصيل والشحن. هذا يعني أن EQS SUV ستكون متوافقة مع حوالي 90 بالمائة من محطات الشحن العامة دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق أو الاشتراك في خدمة شحن فردية.

ولم تقدم مرسيدس معلومات حول جهد هندسة سيارات الدفع الرباعي ، لكنها قالت إن البطارية ستشحن من 10 في المائة إلى 80 في المائة في 31 دقيقة عند توصيلها بشاحن سريع (Ultra-fast 200kW) بقوة 110 كيلو وات أو أكثر. وتوفر السيارة في معلومات غير رسمية مدى يقدر بـ 600 كيلومتر.