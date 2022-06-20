مزايا جديدة.. تلغرام تصدر تطبيقًا مدفوعًا

ارتفع عدد مستخدمي “تلغرام” الى 700 مليون مستخدم شهريا، وفق ما أعلنت الشركة، في 19 حزيران.

وقررت الشركة إطلاق تطبيق مدفوع يكلف نحو 8 دولارات شهريا، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تحميله إلا من خلال متجر التطبيقات الخاص بالشركة.

ويسمح الإصدار الجديد الوصول إلى ميزات إضافية، بما في ذلك تنزيل ملفات تصل إلى 4 غيغابايت، وتنزيل الملفات بأقصى سرعة، والتعرف على الرسائل الصوتية، وأدوات إدارة دردشة إضافية، والصور الرمزية النشطة للفيديو، وتعطيل الإعلانات.

وجاء في بيان الشركة: “يمكن لمسؤولي المجموعات العامة الآن تمكين وضع إدخال التطبيق والتحقق من المشاركين المحتملين قبل السماح لهم باستخدامه. سيتم تضمين الطلب المقدم في القائمة التي يمكن للمسؤولين فقط رؤيتها”.

على صعيد آخر، انتقد “بافيل ديوروف”، مؤسس تطبيق تلغرام ومديره التنفيذي، شركة أبل انتقادًا حادًا، من حالة التضييق التي تفرضها الشركة الأميركية على مطوري الويب وما يمكنهم تقديمه لنظام تشغيل آيفون iOS عمداً، ما يؤثر بالتبعية على تجربة المستخدمين مع إصدار تلجرام للويب.

وعلى الرغم من توفر تطبيق تلغرام عبر متجر “آب ستور”، فإن المنصة تواجه مشاكل عديدة مع عملية مراجعة وتقييم أبل للتطبيق في الماضي، بسبب القنوات العامة على تلغرام، والتي لا يفرض التطبيق عليها رقابة مباشرة على المحتوى الذي يتم مشاركته من خلالها.