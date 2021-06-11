مزايا جديدة لتطبيق المراسلة "ماسنجر"

تعمل شركة فيسبوك على تسهيل إرسال الأموال في التطبيق عن طريق دعم رموز QR والروابط المخصصة للمدفوعات الشخصية من خلال Facebook Pay.

ومن خلال التحديث، يمكن للمستخدمين الوصول إلى رمز الاستجابة السريعة الخاص بهم وربطه بإعدادات ”ماسنجر“ لطلب الدفع.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذه الميزة حتى إذا لم يكن المستخدمون بالفعل أصدقاء على موقع ”فيسبوك“، ما يسهل إرسال أو طلب المدفوعات إلى الغرباء.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين يتبادلون عمليات البيع والشراء من خلال خاصية Marketplace، حيث تبدأ المعاملات غالبًا على ماسنجر.

وبدلا من اللجوء إلى تطبيق ”فينمو“، خدمة للدفع عبر الهاتف المحمول تملكها شركة باي بال، أو أي تطبيق آخر تابع لجهة خارجية، قد يمتلك المشترون والبائعون حافزًا أكبر لاستخدام Facebook Pay بدلا من ذلك.

وتعد هذه الميزة متاحة فقط في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ومن المقرر إضافتها في أماكن أخرى قريبًا.

وكانت قد تمت إضافة ميزتين جديدتين أيضًا على ”ماسنجر“، بما في ذلك زر ”الرد السريع“ الجديد للرد على الصور ومقاطع الفيديو وسمات الدردشة الجديدة في البريد الوارد.