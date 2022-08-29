مزايا خفية في تطبيق تليغرام.. لا تعرفها

يتيح تطبيق المحادثات الفوري تليغرام العديد من الميزات الخفية التي يجهلها مستخدموه، من خلالها تتحقق استفادة أكبر من التطبيق.

ويكشف موقع “بيزنس إنسايدر” عن مجموعة من الميزات الخفية التي يمكن الاستفادة منها عبر تطبيق تليغرام.

غلق خانة الدردشة

ضمن أسلوب إعدادات تطبيق تليغرام للمحادثات، تتوافر ميزة لغلق المحادثات الخاصة، بخلاف الميزة الشهيرة التي يتمتع بها غالبية تطبيقات المحادثات النصية، بتأمين المحادثة على أن لا تظهر لأي طرف ثالث خارج المشاركين بها، هناك ميزة إضافية لتأمين محادثات الدردشة على تليغرام هي غلق المحادثة.

وهذه الميزة، تحمي ما تحتويه محادثات النصية من أي شخص قد يحمل هاتفك الخاص ويبدأ في تفقد ما به من رسائل، ويمكن تفعيل هذه الخاصية عبر خانة الخصوصية والأمان على التطبيق لهواتف آيفون وأندرويد.

خاصية الحذف الذاتي للحساب

من الميزات الخفية التي يتيحها تطبيق تليغرام لمستخدميه، تعيين فترة محددة بعد مرورها يتم حذف حسابك بالكامل بشكل تلقائي.

هذه الخاصية تطبق على من يريد أن يحدد مدة زمنية إذا استمر خلالها في عدم استخدام حسابه، يقوم الحساب بحذف نفسه تلقائيا، وتصلح لحالات الوفاة أو فقدان الهاتف أن نسيان كلمات المرور، ويمكن تعيين هذه الفترة من شهر إلى عام.

استخدام أكثر من حساب في نفس الوقت

كما لا يلزمك تليغرام باستخدام شريحة خط هاتف لاستخدامه مثلا واكتسابا، لا يلزمك أيضا باستخدام حساب وحيد، إذ يمكنك امتلاك أكثر من حساب على تليجرام في نفس الوقت.

الأمر يمكن إتمامه بالدخول على قائمة إعدادات التطبيق، ثم الدخول على خانة إضافة حساب آخر، والبدء في إجراءات إنشاء حساب إضافي لك يمكنك استخدامه عبر هاتفك.