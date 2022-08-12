مزايا رائعة لهاتف موتورولا الجديد "Moto S30 Pro"

أطلقت شركة موتورولا الخميس هاتف Moto S30 Pro بمواصفات مميزة وسعر متوسط، مرفق معالج Snapdragon 888 Plus.

وأتى هاتف Moto S30 Pro بتصميم منحني، وبدعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 68W وبسعر يبدأ من 326 دولار.

يتميز هاتف Moto S30 بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس 360Hz، كما يدعم محتوى HDR10+، وألوان DCI-P3، وتعتيم DC، ويأتي بمعايير SGS لنمط ليلي للضوء الأزرق.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، وذاكرة عشوائية LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تبريد سائل VC، ويرتكز على واجهة MyUI ونظام تشغيل Android 12.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر OmniVision OV50A رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 13 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل بعمق التصوير، ويأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجتماعات الفيديو.

كما تدعم موتورولا الهاتف بمكبر صوتي مزدوج بنظام ستريو، ويأتي مستشعر البصمة مدمج في الشاشة، وتأتي البطارية بقدرة 4270 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 68W.

أيضاً يأتي هاتف Moto S30 Pro بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 326 دولار، كما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 401 دولار، ويأتي النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 430 دولار.