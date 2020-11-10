مسابقة قرصنة بالصين لاختراق برمجيات عالمية منها IPhone 11 وAndroid 10

في نهديد واضح لخصوصية برمجيات أكبر المؤسسات التكنولوجية على مستوى العالم ، نجح عدد من القراصنة خلال مسابقة كبيرة بالصين، في اختراق وكسر حماية عدد من المنتجات البرمجية الشهيرة لعلامات تجارية عالمية مثل، هاتف IPhone 11 Pro، وWindows 10، وAndroid 10، ومتصفح كروم، ومتصفح فايرفوكس، وبرامج أخرى.

جاء ذلك على هامش انعقاد مسابقة Tianfu Cup 2020 الدولية للأمن السيبراني الأسبوع الماضي، والتي أقيمت في مدينة تشنغدو الصينية، وبلغت قيمة الجوائز 180 ألف دولار، حسب ما ذكرت تقارير تقنية.

واستطاع فريقان صينيان تخطي نظام الحماية الخاص بهاتف أبل iPhone 11 Pro الذي يعمل بنظام iOS 14، مستغلين إحدى الثغرات لتنفيذ تعليمات برمجية بنظامه، كما تمكن المتخصصون من الحصول على معلومات سرية، بما في ذلك صور من المعرض وقائمة جهات الاتصال، ومن المثير للاهتمام أن الاختراق استغرق 10 ثوانٍ فقط.

شارك هذا العام في المسابقة 15 فريقا من المتسللين الصينيين، ونفذ كل فريق 3 محاولات لمدة 5 دقائق، من أجل اختبار قدرتهم على اختراق هدف معين.

وتكمن الفكرة الأساسية لعمل هؤلاء المتسللين باختصار، في استخدام متصفحات الويب المختلفة للدخول إلى عنوان يو ار ال، أو استخدام خلل في البرنامج للتحكم في المتصفح أو نظام التشغيل الأساسي.

في غضون ذلك، أفادت أنباء بأن منظمي الحدث أرسلوا تلك المعلومات حول نقاط الضعف التي أثبتها الهاكرز الصينيون ذات الصلة إلى كل من شركتي أبل وغوغل وشركات أخرى حتى يتمكنوا من إصلاحها وضمان سلامة بيانات المستخدم.