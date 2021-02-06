مسبار “تيانوين-1” الصيني يرسل صورته الأولى لكوكب المريخ

أفادت وكالة الفضاء الصينية ، أن المسبار الفضائي الصيني “تيانوين-1” أرسل صورته الأولى لكوكب المريخ الذي يتجه إليه.

ويتوقع أن يصل المسبار إلى محيط المريخ في 10 فبراير الحالي بعدما كان أطلق من الصين في نهاية يوليو الماضي.

وأظهرت صورة المسبار الأولى للكوكب الأحمر تجمعا غازيا وما يشبه الحفر. والتقطت الصورة بالأبيض والأسود من مسافة نحو 2,2 مليون كيلومتر من المريخ، وفقا لوكالة الفضاء الصينية.

وتظهر الصورة “فاليس مارينيريس”، وهي “الأخاديد” بالقرب من خط استواء الكوكب الأحمر، و”سكياباريلي”، وهي فوهة بركان كبيرة، وسهل “أسيداليا بلانيتيا”.

ويتألف “تيانوين-1” من ثلاثة أقسام، وهي مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر ومركبة هبوط إضافة إلى روبوت مسير بعجلات سيتولى تحليل تربة المريخ.

ويتوقع إنزال الروبوت الموجود في المسبار على الكوكب في مايو المقبل، وهو يزن أكثر من 200 كيلوغرام ومجهز بأربعة ألواح شمسية ويفترض أن يعمل لمدة ثلاثة أشهر.

ومن بين مهام الروبوت إجراء تحليلات للتربة والغلاف الجوي والتقاط الصور والمساهمة في رسم خرائط للكوكب الأحمر.

وتأمل الصين في أن تحقق بهذه المحاولة المستقلة الأولى لاستكشاف المريخ كل ما أنجزته الولايات المتحدة تقريبا خلال سنوات عدة من المهمات إلى المريخ منذ ستينات القرن العشرين، أي وضع مسبار في المدار، وإنزال مركبة هبوط ثم إخراج روبوت مسير منها.

وسميت المهمة “تيانوين-1″، ومعناها “أسئلة إلى السماء-1” تيمنا بقصيدة صينية قديمة تتناول علم الفلك.