مسبار ناسا على الكوكب الأحمر يعثر على “شيء لم يره أحد من قبل”

كشف فريق مهمة “بيرسيفيرانس” التابع لوكالة ناسا عن مشهد التقطه المسبار على سطح الكوكب الأحمر “لم يره أحد من قبل”.

وجاءت أحدث أعجوبة مرئية من المركبة الجوالة ” بيرسيفيرانس” بعد أن قامت بفحص صخرة ذات طبقات مثيرة للاهتمام في فوهة Jezero Crater.

واستخدمت العربة الجوالة أداة كشط في نهاية ذراعها الآلية لخدش سطح الصخرة مع التركيز على تحديد ما إذا كان الأمر يستحق جمع عينة منها.

Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a small patch of this rock to remove the surface layer and get a look underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.

More pics here for fellow rock lovers: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/qfIRs3MYyI

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 9, 2021