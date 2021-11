مسبار ناسا “يلمس الشمس”!

سجل المسبار الشمسي باركر سولار بروب (Parker Solar Probe)، التابع لوكالة ناسا، رقمين قياسيين جديدين خلال تحليقه العاشر فوق الشمس.

وأثناء اقترابه، وصل المسبار إلى مسافة 5.3 مليون ميل (8.5 مليون كيلومتر) من سطح الشمس، وهو أقرب ما تحقق على الإطلاق.

كما حقق هذا التحليق الوثيق أيضا رقما قياسيا في السرعة، حيث يتحرك المسبار بسرعة 364660 ميل / ساعة (586864 كيلومترا / ساعة).

وللمقارنة، من شأن ذلك أن ينقل المسبار من الأرض إلى القمر في أقل من ساعة، وهي رحلة تستغرق عادة نحو ثلاثة أيام.

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن تسجيل هذا الرقم القياسي المزدوج وقع أثناء تحليق المسبار العاشر حول الشمس في 21 نوفمبر.

وخلال هذا المرور القريب، اكتشف المسبار كميات أعلى من المتوقع من الغبار بالقرب من الشمس، وفقا لنور الروافي، العالمة ضمن فريق مشروع باركر سولار بروب في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية في لوريل بولاية ماريلاند.

وأوضحت أن “المثير في هذا الأمر هو أنه يحسن فهمنا للمناطق الأعمق من الغلاف الشمسي لدينا بشكل كبير، ما يمنحنا نظرة ثاقبة لبيئة كانت حتى الآن لغزا تاما”.

ويتعرض مسبار باركر الشمسي للقصف المستمر بالغبار الفضائي، وعلى الرغم من أنه لا يملك كاشفا للغبار، إلا أنه بينما تصطدم حبيبات الغبار بالهيكل المعدني للمركبة الفضائية، ترتفع درجة حرارتها، وتتبخر وتتأين، وتكوّن سحب البلازما.

وتنتج هذه السحب شحنات كهربائية فريدة تلتقطها عدة مستشعرات على أداة FIELDS الخاصة بالمسبار، المصممة لقياس المجالات الكهربائية والمغناطيسية بالقرب من الشمس.

ويمكن أن يشكل الغبار خطرا محتملا على المسبار، على الرغم من احتوائه على العديد من الميزات التي تساعده على تحمل الضرر.

وأوضح جيم كينيسون، مهندس أنظمة مهام ” باركر سولار بروب”: “صممنا المواد والمكونات التي تنجو من آثار الغبار فائقة السرعة وتأثيرات الجسيمات الأصغر التي تم إنشاؤها في هذه التأثيرات. وقمنا بتصميم نموذج لتركيب وتأثيرات بيئة الغبار، واختبرنا كيفية تفاعل المواد مع جزيئات الغبار، وقمنا بتركيب أنظمة مقاومة للأخطاء على متن المسبار تحافظ على باركر سولار بروب آمنا في هذه المنطقة غير المكتشفة”.

