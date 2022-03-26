الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستخدمون يشتكون من مشكلة في Galaxy S22 Ultra تتعلق بنظام GPS

26 - مارس - 2022
آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 11:41 مساءً
Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra

A A A
طباعة المقال

يواجه مستخدمو هاتف Galaxy S22 Ultra مشكلة في الفترة الأخيرة في الإتصال بنظام GPS، ولقد إرتفع عدد الشكاوى بشكل كبير مؤخراً، حيث رفع المستهلكون المتأثرون شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات مجتمع Samsung.

ورصدت العديد من الشكاوى التي أشارت إلى أن نظام GPS لا يعمل مع التطبيقات الخاصة بالتنقل والخرائط مثل تطبيقات Google Maps و Waze.

ولقد أشارت تقارير المستخدمين التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المشكلة تؤثر على المستخدمين في السوق الأوروبي بشكل خاص من مستخدمي نموذج Galaxy S22 Ultra الذي يتضمن معالج Exynos.

شركة سامسونغ قالت أنه تعلم بمشكلة GPS مع Galaxy S22 Ultra و تعمل على حل المشكلة، لكن الشركة لم تقدم حتى الآن جدولًا زمنيًا محددًا لموعد حل المشكلة.

صرح مشرف منتدى Samsung أن “الشركة على دراية بالمشكلات وتعمل على إصلاحها من خلال تحديث البرنامج.”

تمكن بعض المستخدمين من حل المشكلة مؤقتًا باتباع طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها العادية مثل تشغيل الهاتف وإيقافه. ومع ذلك ، يبدو أنه حل مؤقت حيث تظهر المشكلة مرة أخرى بعد مرور بعض الوقت.

.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تيك توك
    "تيك توك" يطمئن مشرعين أميركيين بشأن بيانات المستخدمين الأمريكيين
    شعار شركة ستارلينك
    خطوة متميزة.. استخدام خدمات ستارلينك بات متاحاً عبر المركبات المتحركة
    سامسونج تعلن عن مركزها للألعاب لتلفزيوناتها الذكية
    سامسونج تعلن عن مركزها المتميز للألعاب لتلفزيوناتها الذكية لعام 2022

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!