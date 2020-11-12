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مستخدمو هواتف Galaxy S20 وNote 20 يشتكون من مشاكل بالشحن

منذ 10 دقائق
Galaxy S20 من سامسونغ

Galaxy S20 من سامسونغ

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بعد أن أطلقت العملاقة الكورية شركة سامسونغ أحدث هواتفها Galaxy S20 Ultra و Galaxy Note 20 Ultra الشهر الماضي ، واجه العديد من مستخدمي هواتف Galaxy S20 Ultra و Galaxy Note 20 Ultra بعض المشكلات المتعلقة بالشحن اللاسلكي على هواتفهم بعد التحديث الأخير للأجهزة.

وعبر العديد من المستخدمين، عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، عن غضبهم إزاء هذه المشاكل، حيث أصبحت أجهزتهم تشحن ببطء شديد أو لا تشحن على الإطلاق.

ووفقا للتقارير، تتمثل المشكلة في أن الشحن اللاسلكي يتعرض لانقطاعات مستمرة كل بضع ثوانٍ، وأنهم كانوا قادرين على إعادة شحن هواتفهم لاسلكيا باستخدام نفس أجهزة الشحن التابعة لجهات خارجية في الماضي، وأن المشكلة بدأت بعد أحد تحديثات البرامج الثابتة الأخيرة.

وليس من الواضح بالضبط متى بدأت مشكلة الشحن اللاسلكي في أجهزة Galaxy S20 و Galaxy Note 20، ولكن بدأت الشكاوى منذ حوالي شهرين، ويمكن القول إن هذه المشكلة حدثت منذ التحديث الخاص بشهر سبتمبر 2020، أو تصحيح الأمان في أكتوبر 2020.

ومع ذلك، قال المستخدمون المتضررون إنهم قاموا بإعادة تشغيل الجهاز ومسح ذاكرة التخزين المؤقت وإعادة ضبط المصنع، ولكن دون جدوى.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه المشكلة تؤثر على بعض المستخدمين أو جميعهم دون معرفتهم لأنهم لا يستخدمون الشحن اللاسلكي بشكل منتظم أو على الإطلاق.

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