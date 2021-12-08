الجمعة 15 شعبان 1443 ﻫ - 18 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“مستر روبوت”.. لتبسيط العملية التعليمية

8 - ديسمبر - 2021
روبوت- تعبيرية

روبوت- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

استطاع مدرس حاسوب في مدينة غزة، من صنع روبوت يساعد التلامذة في الدراسة، من خلال جذب اهتمامهم وتركيزهم، حيث يتحاور الروبوت مع التلاميذ ويساعدهم على الاندماج في الدرس.
وأكد مبتكر الروبوت حسن الرزي أن الفكرة من وراء هذا الابتكار هو جعل العملية التعليمية مبسطة وسهلة على التلامذة في المدارس.

وقال إن صناعة الروبوت مرت في عدة مراحل وعلى مدار شهرين، بداية من مرحلة التخطيط ومن ثم مرحلة الإعداد وجلب المواد اللازمة، ولقد واجهنا صعوبة في الحصول على المستلزمات الإلكترونية الضرورية لتصميم الروبوت بسبب الحصار، لكن استطعنا توفير بديل محلي ناجح.

“مستر روبوت” أو الروبوت التعليمي يتنقل مع الأستاذ حسن من صف إلى آخر، وعند دخوله يلقي التحية على الطلبة ثم يراجع معهم الواجبات، والدرس السابق، ثم يعلن للطلبة عن إجاباتهم الصحيحة في جو مرح مثير للاهتمام.

الروبوت الفريد من نوعه في قطاع غزة، كان حلما للأطفال في المدرسة وقد تحقق، ويحتاج إلى تطوير وهذا ما يعكف عليه حسن الرزي بالاستعانة مع أساتذة آخرين، ويتطلع إلى ربطه بالذكاء الاصطناعي، لكي يتم تعميمه على جميع مدارس قطاع غزة، ويوفر أسلوباً جديداً يرفع التحصيل العلمي للطلبة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شركة "شاومي"
    صور مميزة.. تعرف على هاتف Redmi K40S الجديد
    شعار شركة Honor
    بالصور.. شركة “Honor” تعلن رسمياً عن هاتف Honor Magic4 Ultimate
    باحثون يطوّرون تقنية جديدة لدراسة علم الجينات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حلف الناتو
    “روسيا تمثل خطرًا علينا”.. دولة أوروبية تطلب الانضمام الى الناتو
    آثار القصف الروسي في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطاني يهرب بعد أيام من وصوله لقتال الروس بأوكرانيا راويًا مشاهداته
    وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
    اقرار خطة الكهرباء.. فياض: مبروك لـ “شعب لبنان العظيم”