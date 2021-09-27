مشكلة خطيرة في حواسيب "آيباد ميني" الجديدة

اشتكى عدد كبير من مستخدمي حواسيب “آيباد ميني” الجديدة من ظهور مشاكل تقنية خطيرة في أجهزتهم الجديدة.

وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن شاشات “آيباد ميني” الجديدة ظهرت فيها مشكلة “تمرير الهلام” الذي لا يعمل لديهم.

ولاحظ المستخدمون أن تمرير أحد جانبي الشاشة يكون بمعدل مختلف عن الآخر، خاصة في العرض الرأسي.

ويصعب تحديد التأثير لتلك المشكلة عند إمالة حواسيب “آيباد” بالاتجاه الأفقي.

ولم ترد شركة “آبل” بصورة واضحة حول تلك المشكلة التقنية في حواسيب “آيباد ميني”، وأكدت أنها ستفحصها بشكل مستفيض قبل أن تعلق بصورة رسمية.

وكشفت شركة آبل Apple رسميا عن جهاز ايباد ميني 2021 الجديد كليا iPad Mini 6 خلال حدث الكشف عن هواتف ايفون 13 الجديدة، والذي يجلب للمستخدمين العديد من المميزات الجديدة أبرزها تصميم جديد كليا يتسق مع تصميم ايباد اير الجديد وايباد برو الجديد، بالإضافة لتزويده بمعالج A15 Bionic الأقوى من آبل حتى الآن، إلى جانب دعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C ودعم شبكات الجيل الخامس، مع وجود كاميرات أفضل ودعم الجيل الثاني من القلم الرقمي Apple Pencil.