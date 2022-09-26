مشكلة "غريبة" تضرب تطبيق غوغل للصور

واجه مستخدمو تطبيق ”Google Photos“ مشكلة ”غريبة“ تتمثل في تضرر وتلف الصور المخزنة عبر هواتفهم بواسطة هذا التطبيق.

ومن المعروف أن هذا التطبيق يمكنه مشاركة وتخزين الصور التي تصل دقتها إلى 16 ميغابكسل ومقاطع الفيديو ذات الجودة العالية.

وفي الأيام الأخيرة، لاحظ مستخدمو التطبيق أن صورهم القديمة التي مر عليها أكثر من 5 سنوات، بها خطوط وشقوق عميقة، بالإضافة إلى وجود مناطق أخرى ضبابية ومشوهة، مع ظهور بعض النقاط البيضاء أيضًا.

وأشارت المواقع التقنية أن هذه المشكلة مشابهة للأضرار التي تسببها المياه على الصور، مع وجود تقارير حول ظهور المشكلة عبر التطبيق على الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل أندرويد وiOS والويب أيضا.

ووفقا للمتضررين، تستمر المشكلة عند تنزيل الصورة، سواء عن طريق التنزيلات الفردية أو عند استخدام برنامج ”Google Takeout“.

ومع ذلك، لا يبدو أن النسخ الأصلية للصور قد تأثرت، وتمثلت المشكلة الكبرى في النسخ المعدلة التي تظهر في تطبيق Google Photos .

وأبلغ العديد من المستخدمين عن حالات متطابقة لهذه المشكلة لأيام متتالية، ولكن يبدو أن المشكلة قد تم حلها بالنسبة للبعض، لكن البعض الآخر لا يزال متأثرًا.

ومن المرجح أن تقوم شركة ”غوغل“ الأمريكية بحل هذه المشكلة، إلا أنها لم تصدر أي بيان حتى الآن حول تفسير هذه الصور التالفة.

وكان تم إطلاق تطبيق ”Google Photos“ في أيار/ مايو 2015، ووصل عدد مستخدميه إلى 100 مليون مستخدم بعد 5 أشهر فقط من إطلاقه، وتجاوز 200 مليون مستخدم بعد سنة واحدة.