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مصر تستهدف زيادة صادراتها الرقمية إلى 5.5 مليار دولار

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2022 12:21 مساءً
تكنولوجيا

تكنولوجيا

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قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إن البلاد تستهدف زيادة صادراتها الرقمية 13 بالمئة إلى أكثر من 5.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو حزيران 2023.

وقال مساعد وزير الاتصالات للتنمية والتطوير عمرو محفوظ لرويترز إن صادرات مصر الرقمية بلغت 4.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية ارتفاعا من 4.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة و3.6 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020.

وأضاف، على هامش احتفالية لتخريج دفعة جديدة من برنامج (بذور من أجل المستقبل) للتدريب على مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنظمه شركة هواوي تكنولوجيز في مصر، أن مصر تستهدف أسواقا معينة أهمها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وأسواق منطقة الخليج.

وقال إن مصر تتبنى إستراتيجية تستهدف زيادة حجم صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعافها وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة.

    المصدر :
  • رويترز

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