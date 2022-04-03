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مصنعة من ألياف الكربون.. تعرف على سيارة "Maguari HS1 GTC" الرياضية المميزة

3 - أبريل - 2022
سيارة "Maguari HS1 GTC"

سيارة "Maguari HS1 GTC"

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كشفت شركة “هيسبانو سويزا” النقاب عن سيارتها Maguari HS1 GTC الرياضية بقوة 1200 حصان والمعتمدة على جسم مصنوع من ألياف الكربون.

ويزأر بداخل السيارة الرياضية الخارقة محرك V10 سعة 5ر5 لتر بقوة 1200 حصان/1100 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وبفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض تصل السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 2.8 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 400 كلم/س.

وتستمر السيارة الرياضية، التي تأتي بطول 5.10 متر ووزن 1890 كجم، في التسارع حتى تقف على أعتاب 360 كلم/س، وتمتاز السيارة بالطابع الرياضي من خلال الجسم الانسيابي المصنوع من الألومنيوم وألياف الكربون وفتحات التهوية الكبيرة على المقدمة.

وتتوج هذه الملامح الرياضية الشرسة بالجنوط الكبيرة قياس 22 بوصة على المحور الأمامي و23 بوصة على المحور الخلفي، مع المكابح المصنوعة من الكربون والسيراميك.

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