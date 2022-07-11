مصنع تسلا في ألمانيا يتوقف عن العمل

وسط استياء العاملين على خلفية الأجور، توقف الإنتاج في مصنع تسلا الأميركي لصناعة السيارات الكهربائية في ألمانيا.

واتخذت “تسلا” قرارا بوقف الإنتاج في مصنعها الجديد بمنطقة جرونهايده على أطراف العاصمة الألمانية برلين مدة أسبوعين اعتباراً من الإثنين.

وقالت الشركة إن هذا يعد إغلاقًا عاديا للمصنع، الذي تم افتتاحه رسمياً في آذار الماضي.

ووفق نقابة “آي جي ميتال” للعاملين في القطاعات الصناعية بألمانيا، أُخبر العمال بالتوقف منذ بعض الوقت.

وبدأت ولاية برلين وولاية براندنبورج المحيطة بالعاصمة العطلة الصيفية منذ الأسبوع الماضي.

هذا المصنع هو الوحيد الذي يمتلكه رئيس الشركة إيلون ماسك في أوروبا. وتعتزم الشركة إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا في هذا المصنع الذي يعمل به 12 ألف موظف.

وأكد ماسك مؤخرا عزم الشركة على إنتاج 1000 سيارة أسبوعيا في المصنع.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإنه بحلول الربع الأول من عام 2023 سيرتفع عدد السيارات المنتجة أسبوعيا إلى 5 آلاف سيارة.

وذكرت النقابة، أن هناك استياء بين القوى العاملة في المصنع، على الرغم من زيادة الأجور بنسبة 6% التي أعلنت عنها تسلا.

الى ذلك، قال المتحدث باسم النقابة “ماركوس زيفيرس”، مطلع هذا الأسبوع، إن ذلك يرجع إلى أن الموظفين المعينين حديثا يتلقون الآن أموالًا أكثر مما حصل عليه الموظفون المعينون قبل بضعة أشهر، مشيرًا إلى أن هذا يرجع إلى مشكلات متزايدة في العثور على عمال مهرة.

وقال: “يخبرنا أعضاء النقابة النشطين بين القوى العاملة هناك أنه لا يزال هناك الكثير من الاستياء بين العاملين في المصنع”.