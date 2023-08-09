مضاد للماء والغبار والسقوط.. ‫حاسوب الاستخدامات الشاقة من "Oukitel"

كشفت شركة أوكيتيل “oukitel” الصينية عن عن احد أهم أجهزة الحاسوب اللوحية المتميزة والمخصصة للاستخدامات الشاقة، وظروف العمل الصعبة.

‫وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوبها اللوحي الجديد “آر تي 7 تايتان” يوفر الحماية ضد الماء حتى عمق 1.2 متر، وضد الغبار، وضد السقوط من ارتفاع ‫يصل إلى متر واحد.

‫ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل وكاميرا ‫رؤية ليلية بدقة 20 ميغابيكسل وكاميرا بدقة 2 ميغابيكسل، مع كاميرا ‫أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 32 ميغابيكسل.

‫‫ويأتي الجهاز بشاشة بقياس 10.1 بوصات، وبدقة وضوح 1920×1200 بيكسل.

وينبض داخل الحاسوب اللوحي المعالج “ميديا تيك ديمنسيتي 720″، مع ذاكرة ‫وصول عشوائي سعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 265 غيغابايت.

‫ويعمل الجهاز بنظام التشغيل “أندرويد 13″، ويشتمل على معالج من الجيل الخامس، وتم تجهيزه ‫ببطارية سعة 32 ألف مللي أمبير/ساعة، التي تصل فترة تشغيلها إلى 113 ‫يوما في وضع الاستعداد.

مواصفات الجهاز اللوحي تجعله ملائمًا بشكل كبير للمشغلين في الميدان (مثل فنيي منصات النفط) أو المحترفين الذين يعملون في الهواء الطلق، ومن المتوقع أن يتم طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر