معركة حامية بين مخدمي شبكات الجيل الخامس 5G بشأن الترددات الراديوية

تخوض كل من سبيس إكس و Dish Network وموفرو شبكات الجيل الخامس 5G الآخرين معركة حامية بشأن الترددات الراديوية، التي تقول شركة الفضاء إنها بحاجة إليها لخدمة الإنترنت المدارية، ستارلينك، والتي تقول Dish إنها تحتاجها لعملائها.

وتدعي شركة سبيس إكس أنه إذا سمحت الهيئات التنظيمية الفيدرالية لشبكات الجيل الخامس باستخدام نطاق معين من الطيف الترددي، فقد يتسبب ذلك في انقطاعات واسعة النطاق لعملائها ضمن خدمة ستارلينك.

ويشير الطيف الترددي إلى مجموعة من الترددات الراديوية، ويحمي المنظمون الفيدراليون عن كثب الترددات التي يسمح للشركات باستخدامها بحيث لا تتداخل الإشارات مع بعضها البعض.

واستهدفت سبيس إكس في بيان Dish Network المعروفة على نطاق واسع بأنها شركة تلفزيون فضائي، ولكنها تمتلك أيضًا شبكة خلوية.

وتدعي شركة الفضاء أن Dish Network حاولت تضليل لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي تخصص استخدام الطيف الترددي عبر شركات الاتصالات. كما اتهمتها بطرح تحليل خطأ في محاولة لإثبات أن السماح لها بتوسيع شبكة 5G لن يؤثر في مستخدمي ستارلينك.

وتتمحور المشكلة حول نطاق 12 جيجاهرتز، الذي يستخدم بشكل أساسي لخدمات مثل ستارلينك ومنافسها عبر الأقمار الصناعية OneWeb.

وفي رسالة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، كتب ديفيد غولدشتاين، كبير مديري سياسة الأقمار الصناعية في سبيس إكس، أنه لا يوجد مهندس يمكنه تصديق الدراسات التي قدمتها Dish Network وحلفاؤها.

كما يحث لجنة الاتصالات الفيدرالية على التحقيق فيما إذا كانت Dish Network قد قدمت تقارير مضللة عن عمد.

وأجرت سبيس إكس تحليلها الذي تدعي أنه يصحح بعض الافتراضات التي تم إجراؤها في دراسات Dish Network و RS Access.

سبيس إكس تخوض معركة من أجل حماية ستارلينك

قالت سبيس إكس في بيان: إذا نجحت جهود Dish Network في الضغط، فإن دراستنا تظهر أن عملاء ستارلينك قد يواجهون تداخلًا ضارًا بنسبة تزيد عن 77٪ من الوقت وانقطاعًا كليًا للخدمة بنسبة 74٪ من الوقت، مما يجعل ستارلينك غير قابل للاستخدام بالنسبة لمعظم الأمريكيين.

وقال تحالف 5Gfor12GHz – الذي يشمل مزودي الخدمات اللاسلكية مثل Dish Network – إن مهندسيه كانوا يراجعون أيضًا الملفات بعمق ويظلون ملتزمين بالعمل بحسن نية مع لجنة الاتصالات الفيدرالية للتأكد من أن الجمهور الأمريكي قادرة على جني الفوائد الهائلة لخدمات 5G في هذا النطاق.

وأشار التحالف إلى دراسة أجرتها شركة مستقلة. ووجدت الدراسة أن 99.85٪ من العملاء الذين يستخدمون ستارلينك والخدمات المماثلة لن يواجهوا أي تداخل ضار مع 5G.

ووصفت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية هذه القضية في شهر مارس بأنها واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا.

وقالت: نحتاج إلى الكثير من العمل للتأكد من استيعاب الموجات لكل تلك الاستخدامات المختلفة دون تدخل ضار. ويمكنني أن أؤكد لكم أن لدينا أفضل المهندسين الذين يقيمون هذا الأمر الآن.

يذكر أن معارك حقوق الطيف الترددي مثل هذه ليست جديدة. وتتصارع شركات الأقمار الصناعية والاتصالات فيما بينها من أجل ما تعتبره أكثر نطاقات الطيف الترددي المرغوبة.

وانتقدت Dish Network سابقًا شركة سبيس إكس. وقالت إن خططها لوضع محطات ستارلينك على المركبات المتحركة غير قانونية. وأضافت أن هذا الأمر يمكن أن يضر عملاء Dish Network للقنوات الفضائية.

ولدى Dish Network ما يقرب من 8.2 مليون مشترك اعتبارًا من شهر مايو، وتأمل في توسيع هذا العدد بشكل كبير.

وكشفت الإيداعات العامة في وقت سابق من هذا العام أن لدى سبيس إكس أكثر من 400 ألف عميل عالمي لستارلينك.