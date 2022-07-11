معركة قضائية محتملة مع إيلون ماسك تدفع أسهم تويتر نزولًا

تستمر تداعيات إلغاء الملياردير “إيلون ماسك” صفقة شراء تويتر، لا سيما بعد اعتزام الشركة مقاضاة ماسك قانونيًا.

في هذا الاطار، تراجعت أسهم “تويتر” في التداول المبكرة قبل افتتاح البورصة في نيويورك بعدما تنصل ماسك من صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة، ما يمهد الطريق لمعركة قانونية .

وفقدت الأسهم 5.3% من قيمتها لتهبط إلى 34.95 دولاراً عند الساعة 7:45 الاثنين 11 تموز بالتوقيت المحلي، وهي في طريقها لمحو حوالي 1.4 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، بعدما تراجع ماسك عن اتفاق لشراء عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي وجعلها شركة خاصة. في المقابل ارتفعت أسهم “تسلا”، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يقودها ماسك، بنسبة 1% بعد التأرجح بين المكاسب والخسائر.

السعر المتداول لأسهم “تويتر” حالياً أقل بكثير من عرض ماسك البالغ 54.20 دولاراً للسهم الذي قدمه في أبريل. ويزعم الملياردير أن “تويتر” أساءت عرض بيانات المستخدمين، حيث أن عدد روبوتات البريد العشوائي على المنصة يزيد كثيراً عما كشفت عنه الشركة.

يٌذكر أن أسهم الشركة كات أيضاً في اتجاه هابط مع شركات قطاع التكنولوجيا وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

كما أن “محاولة ماسك التخلي عن الصفقة، ليست مفاجأة كبيرة لأي شخص”، بحسب قول “آدم كريسفولي” مؤسس “فيتال نوليدج” (Vital Knowledge). “ومع ذلك ، تكمن المشكلة في أن هذه القصة بأكملها ربما كانت قاسية للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية، ما قد يؤثر على أداء تويتر ليس فقط في الربع الثاني ولكن في الربع الثالث أيضاً.”

وفي ظل احتمال فرض رسوم بمليار دولار عليه للانفكاك من الصفقة، يستعد المتداولون لمزيد من الفوضى وسط ترجيح أن تجر “تويتر” ماسك إلى المحكمة.

الى ذلك، قال “بريت تايلور” رئيس مجلس إدارة “تويتر” إن الشركة ستتابع الإجراءات القانونية لإغلاق الصفقة “على أساس السعر والشروط التي وافق عليها السيد ماسك”.

واستعانت “تويتر” بـ”ويتشيل ليبتون روزن آند كاتز” الضليعة في قانون الاندماج وتهدف إلى رفع دعوى في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وفقاً لأشخاص مطلعين على خطط الشركة، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر خاص.