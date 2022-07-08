مع بداية موسم الحج... روبوتات في خدمة الحجاج للتعقيم وتوزيع ماء زمزم

مع بدء موسم الحج، تشهد الأراضي المقدسة أعداداً كبيرة من الحجاج.

ومع ظهور جائحة كورونا عام 2020 برزت المخاوف والمحاذير وفُرضت قيود عديدة على مناسك الحج، ولكن مع موسم الحج التالي في 2021 تم تخفيف القيود وبدأت وزارة الحج والعمرة في توفير خدمات تكنولوجية بهدف تيسير شعائر حج بيت الله.

ومن بين هذه الخدمات التي توفرت بداية من العام الماضي 2021، وتم تمديدها للموسم الحالي 2022، كانت خدمة بطاقات الحج الذكية وتوفير روبوتات حديثة للتعقيم ومكافحة الأوبئة وغيرها، خاصة مع إعلان السعودية استقبالها مليون حاج هذا الموسم، وهو ما سوف نتناوله في تقريرنا.

روبوت لتوزيع المياه

من أبرز الخدمات التكنولوجية الحديثة المقدمة للحجاج هذا العام خدمة الروبوتات الذكية التي أطلقت العام الماضي بالتعاون من شركة الاتصالات السعودية STC، وهذه الروبوتات معدة مسبقاً برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع الحجاج؛ إما لتقديم ماء الشرب من بئر زمزم، أو الروبوتات الإرشادية التي يمكنها الإجابة على التساؤلات وتقديم الدعم التوجيهي.

روبوتات التعقيم

روبوتات أخرى توفرت منذ موسم الحج الماضي واستمر استخدامها، وهي روبوتات التعقيم ومكافحة الأوبئة والتي تنتشر بشكل آلي عبر مسار معد مسبقاً “ورشّ” المطهرات واستخدام مواد التعقيم للأرضيات.

أدوات الحج الذكية

خدمة بطاقات الحج الذكية: مستمرة أيضاً منذ أن أطلقت عام 2021، وهي عبارة عن بطاقات ممغنطة ذكية ملحق بها قارئ إشارات بتكنولوجيا NFC (الاتصال بالمجالات القريبة) قارئ أكواد QR.

البطاقة تحتوي على المعلومات الخاصة بالحاج ومكان إقامته والمعلومات الطبية والشخصية عنه لتيسير الوصول إليها، كما تحتوي البطاقة على مجموعة من التعليمات الإرشادية لأمان الحجاج وطرق التصرف في حالات طارئة.

البطاقة مربوطة بأجهزة قواعد بيانات منتشرة في أرجاء الحرم على شكل “كبائن” بها شاشات تستخدم تقنيات المسح الرقمي والاتصال القريب لإظهار كل ما يحتاجه صاحب البطاقة من معلومات وإرشادات.

سوار إلكتروني: أطلقته وزارة الحج بشكل تجريبي باسم “نُسُك” يشبه الساعة الذكية، ويحمل تطبيقاً يقوم بعمل البطاقة الذكية نفسه، بالإضافة إلى تقنية تحديد الموقع GPS التي يمكن من خلالها تحديد مكان الحاج، ومستشعرات لقياس المعدلات الحيوية مثل النبض وضربات القلب وحرارة الجسم لمرتدي السوار.

تطبيق مخصص للشعائر وترجمتها

يتوفر للحجاج أيضاً تطبيق للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ويوفر للمستخدم مجموعة كبيرة من الإرشادات حول المناسك بلغات متعددة بجوار العربية، منها الإنجليزية والتركية والفرنسية والأردو والبنغالية وغيرها، كما يحتوى التطبيق على خرائط للأراضي المقدسة وحدودها والمدن السعودية بشكل عام.

يتميز التطبيق بأنه يتطلب الاتصال بالإنترنت لأول مرة لتحميل البيانات ثم يمكنه العمل بدون الاتصال بالإنترنت Offline، كما يوفر خدمات أساسية ملحقة للحجاج مثل مواقيت الصلاة وأماكن المساجد القريبة، واتجاه القبلة في حالة الابتعاد عن الحرم.

منصة منارة الحرمين

هي منصة رقمية أطلقتها وزارة الحج من أجل عرض وبث تجربة الحج افتراضياً ونقل الدروس الدينية، والتوجيهات الإرشادية من الحرمين إلى كل المسلمين فى العالم.

وتقوم المنصة التي تم تخصيص تطبيق لها يتوافق مع أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من مختلف الطرازات وأنظمة التشغيل، لتقوم بنقل وترجمة خطبة يوم عرفة مترجمة إلى لغات متعددة كما تتيح البث ذاته على الموقع الإلكترونى للمنصة، كما تتضمن المنصة معلومات وخواص أخرى حول أماكن المقدسات في الحرم، وأساسيات الشعائر ومواعيدها.

ومن بين الاستعدادات لموسم الحج الحالي 2022 لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، أعلن عن توفير السلطات السعودية لعدد كبير من أبراج خدمة شبكات الجيل الخامس بعدد إجمالي وصل إلى 6 آلاف برج موزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وأماكن الشعائر.