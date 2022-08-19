مغامرات وإطلاق نار وحروب... إليكم أفضل ألعاب الرعب الملائمة لمختلف الأجهزة

تبرز ألعاب الرعب بتصنيفها الخاص، كونها تستطيع أن تدمج ألعاب المغامرات أو ألعاب إطلاق النار أو الألعاب الحربية في لعبة واحدة وتضيف إليها لمستها الخاصة.
مثل ألعاب الوحوش والزومبي، أو ألعاب رعب الهروب والتخويف النفسي، أو حتى إطلاق النار على المخلوقات الفضائية، فهناك وفرة من ألعاب الفيديو المرعبة، التي يمكنك تجربتها والاستمتاع بما تحتويه.
وما تمنحه تلك الألعاب من مشاعر الخوف والترقب، أو ببساطة الاستمتاع بالضحكات التي يغذيها الخوف.
في هذه القائمة مجموعة من ألعاب الرعب المناسبة لغالبية الأجهزة، بناءً على تقييمها العالي في المواقع المتخصصة وتجارب المستخدمين، بغض النظر عن سنة إصدارها.
1- Little Nightmares
هي مثال رائع على ألعاب الرعب التي تنجح في إثارة الخوف دون استخدام الدماء.
تمنحك اللعبة السيطرة على فتاة صغيرة تُدعى”Six”، والتي يتعين عليها أن تتجول في عالم مخيف تسكنه مجموعة من المخلوقات العملاقة والمخيفة.
”Six” هي فتاة صغيرة ترتدي معطف أصفر، وبدلاً من محاربة هذه المخلوقات، عليها أن تتسلل عبرها، إلى مستويات مختلفة وأجواء تشبه الكوابيس، وتأخذك الرحلة داخل اللعبة، عبر الغابات المخيفة وبنايات المدارس المرعبة، في طريقك إلى برج الإشارة للعثور على مصدر الشر، الذي ينتشر عبر شاشات التلفزيون في العالم.
المنصات: PC وXbox One وNintendo Switch وStadia وPS4
2- Dead by Daylight
هي لعبة رعب متعددة اللاعبين (4 ضد 1)، حيث يلعب أحد اللاعبين دور القاتل المتوحش، بينما يلعب اللاعبون الأربعة الآخرون دور الناجين، محاولين الهروب من القاتل وتجنب الوقوع بالأسر والقتل.
بصفتك أحد الناجين، يمكنك الهرب بمفردك أو التعاون مع الأصدقاء لمواجهة التهديد، ويمكنك استخدام العناصر الموجودة في متناول اليد والأشياء الموجودة في اللعبة للهروب من التعرض للقتل.
أما إذا كنت أنت القاتل في لعبة الرعب هذه، فعليك إتقان القوى الفريدة لهذه الوحوش، لتعقب ضحاياك ومطاردتهم وقتلهم قبل أن تتاح لهم فرصة الهروب إلى بر الأمان.
ما يميز هذه اللعبة عن باقي ألعاب الرعب، هو أن القرارات التي يتخذها اللاعب تجعل كل تجربة سيناريو غير متوقع، ويخلق السلوك المشترك لكل لاعب قصة مرعبة ومثيرة حقاً.
المنصات: PS5 وXbox Series X وXbox Series S وPS4 وXbox One وNintendo Switch وPC وStadia Android وiOS.
3- The Dead Space
من بين أفضل ألعاب الرعب للاعبين المتعددين، سلسلة “The Dead Space” تدور أحداثها على سفينة فضائية مهجورة، وتتخذ اللعبة منعطفات مرعبة، معظمها يشمل كائنات فضائية تحاول مهاجمتك.
ليس هناك الكثير من الأسلحة النارية التقليدية في اللعبة، ولكن هناك الكثير من الأسلحة المتطورة التي يمكنك استخدامها، إجمالاً، كانت Dead Space واحدة من ألعاب الرعب الرائدة الحديثة، ويعود سبب نجاحها إلى ما تحتويه اللعبة من قصة مقنعة وصورة قابلة للتصديق وسرعة مناسبة.
المنصات: Xbox 360 وPS3 وPC – Xbox Game Pass.
4- Resident Evil 7: Biohazard
تأتي هذه اللعبة كجزء من سلسلة ألعاب الرعب الشهيرة والناجحة “Resident Evil”، وهي من أحد ألعاب رعب البقاء على قيد الحياة، ويميزها عن باقي السلسلة أن اللاعب يستخدم منظور الشخص الأول، ما يجعل شعور الخوف أقرب وأكبر، ويضمن تجربة واقعية مخيفة حقاً إلى اللعبة.
يتحكم اللاعب بشخصية “Ethan Winters”، أثناء بحثه عن زوجته المفقودة منذ فترة طويلة في مزرعة تسكنها عائلة مخيفة، وعليه حل الألغاز ومحاربة الأعداء.
وتبتعد Resident Evil 7 عن النسخ التي سبقتها، وتعود إلى جذور ألعاب رعب البقاء على قيد الحياة، مع التركيز على الاستكشاف.
المنصات: PC وXbox One وNintendo Switch وStadia وAmazon Luna وPS4 وPSVR.
5- Inside
Inside هي لعبة مغامرات من نوعية ألعاب رعب الألغاز، يتحكم اللاعب بشخصية صبي في عالم بائس مخيف، وعليه حل الألغاز وتجنب الموت، شخصية الصبي تستكشف بيئة سريالية وأحادية اللون ثنائية الأبعاد.