مفاجآت بمناسبة عيد ميلاد “غوغل” الـ23

احتفلت شركة غوغل العملاقة، اليوم الاثنين، بالعيد الثالث والعشرين لميلاد محرك البحث الشهير على شبكة الإنترنت على مستوى العالم.

وبتلك المناسبة، نشر موقع “غوغل دودل” الخاص بالاحتفالات السنوية صورة لكعكة بنية اللون بوجه مبتسم، بمناسبة مرور عيد ميلاد “غوغل”، والذي يوافق 27 سبتمبر/ أيلول من كل عام.

قصة بدأت بصدفة

يروي “غوغل” أن لقاء صدفة جمع بين اثنين من علماء الكمبيوتر أدى إلى تغيير مسار الإنترنت وحياة الملايين على كوكب الأرض، وهما سيرغي برين ولاري بيدج.

وتصادف أن تم تكليف سيرغي برين في عام 1997، وهو طالب دراسات عليا في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، أن يصطحب زميله، لاري بيدج، الذي كان يفكر في ذلك الوقت بمدرسة الدراسات العليا في كافة أنحاء الحرم الجامعي، لتنشأ بينهما صداقة.

ومع حلول العام التالي، قام كل من سيرغي برين ولاري بيدج بإنشاء محرك بحث داخل غرف النوم الخاصة بهما، وتطوير أول نموذج أولي لحلمهما.

وفي عام 1998، أعلن رسميا عن تأسيس شركة “غوغل”، التي كانت تتواجد إلى جانب منافسين أقوياء، مثل “ياهو” و”جيوسيتيز” و”لايكوس”، حتى استطاعت مع مرور السنين أن تصبح محرك البحث الأبرز في العالم.

