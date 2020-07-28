مفاجآت 2021.. بلاي ستيشن 5 من الذهب الخالص

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عشاق ألعاب الفيديو حول العالم على موعد من التميز ، بعد إعلان شركة بريطانية ن جهاز ألعاب سوني بلاي ستيشن 5 الجديد من الذهب .

فيما يوصف بأنه أولى مفاجآت العام المنتظر 2021، بعد المعاناة التي عاشها العالم خلال 2020، يستقبل عشاق ألعاب بلاي ستيشن السنة الجديدة بمفاجأة الكريسماس الإنجليزية.. “بلاي ستيشن” من الذهب الخالص.

وأعلنت شركة Truly Exquisite البريطانية عن إطلاق إصدار من جهاز ألعاب سوني بلاي ستيشن 5 الجديد من الذهب عيار 24 أو 18 أو البلاتين.

كما أعلنت عن توافر إصدار مطلي بالذهب من ذراع التحكم DualSense وسماعة رأس سوني.

وأوضحت الشركة البريطانية أن جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 سيتوفر في إصدار من الذهب عيار 24 أو من الذهب الوردي عيار 18 أو البلاتين خلال أيام رأس السنة.

ولم تفصح بعد عن أية تفاصيل بشأن أسعار جهاز الألعاب الجديد.

ومنتصف يونيو الماضي دشن عملاق التكنولوجيا الياباني “سوني”، النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكتروني “بلاي ستيشن 5” (play station 5)، الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم.

ونشرت “بلاي ستيشن” على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة.

ويتميز التصميم الجديد لجهاز “play station 5″، باللونين الأبيض والأسود مع زوايا بارزة إلى جانب تصميم جديد لأيدي التحكم مقارب إلى حد ما للنسخة السابقة.