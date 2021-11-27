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مفاجأة سارة لمستخدمي “تليغرام” على أجهزة شركة “آبل”

28 - نوفمبر - 2021
تليغرام

تليغرام

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أفاد الخبير في عالم التقنيات، جورجي لوبوشكين، أن برنامج “تليغرام” سوف يضيف، قريبًا، ميزة جديدة لأصحاب أجهزة “أبل”.

وقال لوبوشكين عبر قناته الشخصية على تليغرام أن التحديث القادم سيشمل على ميزة ستسعد المستخدمين وهي ميزة التعرف على النصوص الموجودة في الصور وهي نفس الميزة الموجودة في تطبيق الصور على نظام أي أو إس النظام الذي يعمل على أجهزة أيفون.

وأضاف أنه لن تشعر بالتوتر بعد الآن عند حصولك على صورة تحتوي على نص أو رقم تريد نسخة حيث ستتمكن من نسخ هذا النص بكل سهولة ومن داخل التطبيق.

الجدير بالذكر أن الشركات دائمًا ما تجرب ميزاتها الجديدة على أجهزة الآيفون كونها أكثر استقرارًا وعددها أقل مقارنة بالأندرويد.

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