مفاجأة "صادمة" بعد انتشار أسوار في هولندا لمواجهة تداعيات "الجيل الخامس"!!

أطلقت السلطات الهولندية تحذيراً شديداً بسبب انتشار منتجات يتم بيعها، بدعوى قيامها بالحماية من الآثار المفترضة “الضارة” لشبكات الجيل الخامس 5G الخلوية.

وفي بيان للهيئة الهولندية للسلامة النووية والحماية من الإشعاع (ANVS)، أكدت فيه أن مجموعة من القلائد وأقنعة النوم وأساور الأطفال التي تباع لهذا الغرض هي نفسها مشعة بشكل خطير.

وعلى الرغم من أن هذه المنتجات قد تكون مشعة بشكل طفيف، إلا أن ارتدائها باستمرار لفترة طويلة قد يتسبب في تلف الأنسجة والحمض النووي، كما حذر العلماء.

ولم يستبعد العلماء احتمال أن تكون المنتجات الأخرى مشعة، ونصحوا المستهلكين بتفادي المنتجات التي يُزعم أن لها “تأثير أيون سلبي”.

ومع ذلك، فإن العديد من المنتجات التي تم تحديدها على أنها قد تكون خطرة تظل معروضة للبيع على مواقع مثل Shopify و Amazon.

وقد كانت شبكات 5G موضوعًا للعديد من نظريات المؤامرة، واحدة منها تدعي أن الشبكات هي المسؤولة عن جائحة كوفيد-19.

وقد ثبت أن هذا يمثل أرضًا خصبة لبائعي الأجهزة “المضادة للجيل الخامس” مثل تلك التي تم وضع علامة خطر عليها بواسطة الهيئة الهولندية للسلامة النووية والحماية من الإشعاع (ANVS).

بعض هذه المنتجات، مثل “قلادة الكوانتم”، تدعي أيضًا فوائد صحية مشكوك بأمرها مثل تحسين الدورة الدموية وزيادة التركيز.

عدد الأشخاص الذين من المتوقع أن يتمكنوا من الوصول إلى شبكات الجيل الخامس 5G بحلول نهاية عام 2021 يبلغ ملياري شخص، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاتصالات إريكسون Ericsson .

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يحصل 95% من سكان العالم على إمكانية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس بحلول عام 2027.