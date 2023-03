مفاجأة صادمة.. عالم فلك مصريّ توقّع زلزال تركيا منذ 30 عامًا!

فيما شغلت توقعات العالم الهولندي المختص بالزلازل فرانك هوغيربيتس، أذهان الناس في شتى أقطار الأرض، فجرت ابنة مهندس طيران مصري راحل مفاجأة من العيار الثقيل.

وأكدت ابنة المهندس محمد سالم مطر، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” أن والدها هو صاحب نظرية اصطفاف الكواكب وعلاقتها بحدوث الزلازل التي تحدث عنها العالم الهولندي، وأنّ ما يتحدث عنه هوغيربيتس ليس جديدًا، فوالدها سبقه منذ 31 عامًا.

وأشارت هناء مطر إلى أن والدها الراحل كان مهندس طيران، تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم هندسة الطيران عام 1972، ودرس علم الفلك، وكان مهتمًا بعلاقة القمر واقترانات الكواكب بالزلازل، وكتب عنها بعد زلزال مصر 1992.

وأوضحت أن هوغيربيتس تحدث مؤخرًا عن أنّ كوكب الزهرة له تأثير قوي في حدوث الزلزال بخاصة في فترة اقتران الكواكب بالأرض، وأيضًا كوكب المشتري له دور، وهو الأمر الذي ذكره والدها عبر المقالات المنشورة من خلال بعض المجلات العلمية المصرية والعربية.

كما لفتت إلى أن والدها الراحل توقع حدوث زلازل مدمرة في المنطقة في شهر شباط/ فبراير بعد 30 عامًا تقريبًا من خلال مقال له، حتى إنه حذر من حدوث ألفية مفزعة، وهو بالفعل ما حدث في تركيا، وذلك بسبب اقتران الكواكب بكوكب الأرض.

كما أكدت أنّ والدها الراحل في وقت سابق توقع في شهر شباط/ فبراير عام 1994 حدوث هزات أرضية بعد شهر ونصف، وتحقق توقعه بالفعل في حزيران/ يونيو 1994، وذكرت أن والدها أشار في إحدى مقالاته أنه يمكن التوقع بحدوث الزلازل قبل حدوثها من خلال رصد حركة الكواكب ووضع القمر، ويمكن التوقع قبلها بشهور وليس بساعات أو دقائق.

ونوهت مطر في معرض حديثها أن العالم الهولندي اعترف بأن والدها بالفعل كان له السبق في ذكر علاقة كوكب الزهرة بحدوث الزلازل وذلك من خلال تغريدة له.

Yes, in the past some brave scientists have done the actual observation and research. It should be greatly encouraged. Thank you Hanaa Matter for sharing the work of your father. https://t.co/pj4tSScNwD

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 14, 2023