مفاجأة هيونداي بحلول 2028.. سيارات للأجرة ولكنها “تطير”!

كشفت شركة هيونداي عن خطط لتطوير سيارات أجرة كهربائية مستقلة “ذاتية الطيران”، مع مقاعد تصل إلى خمسة ركاب، والتي ستصبح جاهزة للطيران بحلول عام 2028.

وفي تقرير نشره “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد أعلنت الشركة المصنعة التي تتخذ من سيول مقراً لها أمس أنها حولت قسم التنقل الجوي في المناطق الحضرية إلى شركة جديدة، سوبرنال.

وقالت سوبرنال، التي سيكون مقرها الولايات المتحدة، أنها ستعمل أيضاً على دمج المركبة المخطط لها في شبكات النقل الحالية وإنشاء البنية التحتية اللازمة، قد تشمل هذه ما يسمى vertiports، مراكز النقل لسيارات الأجرة الطائرة.

وكشفت شركة هيونداي لأول مرة عن مفهومها لسيارة أجرة تحلق، وهي سيارة SA 1 الجوية الشخصية، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العام الماضي في لاس فيغاس.

كما أعلنت الشركة في ذلك الوقت عن شراكة مع تطبيق Rideshare Uber، الذي أقام روابط مع العديد من الشركات الأخرى للعمل على تطوير سيارات الأجرة الجوية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوبرنال جايون شين: “عبر إضافة بُعد جديد للتنقل، نحن في مهمة لتحويل كيفية تحرك الناس والمجتمع والتواصل والعيش”.

“لدينا طموحات جريئة في سوبرنال ولكن أن نكون الأوائل في السوق ليس واحداً منها.”

مضيفاً: “نحن نعمل على بناء المنتج المناسب والسوق المتكامل، وسنستفيد من خبرة هيونداي موتور جروب في التصنيع لضمان وصول الحركة الجوية المتقدمة إلى نقطة السعر المناسبة والتي تسمح للجماهير الوصول إليها.”

وتحرص هيونداي وسوبرنال على “جعل التنقل خدمة، وليس مجرد منتج”، بالإضافة إلى تشكيل تجربة ركاب سلسة عبر أشكال النقل المختلفة.”

تحقيقاً لهذه الغاية، تتصور الشركات مستقبلاً يستخدم فيه الركاب تطبيقاً واحداً، مشابهاً لمنصات rideshare الحالية مثل Uber وLyft وBolt، للتخطيط لرحلات متعددة المراحل من وطنهم إلى وجهتهم.

وقالوا أنّ مثل هذه الرحلات، يمكن أن تشمل “أخذ سيارة أو سكة حديدية من المنزل إلى التنقل الجوي المتقدم “vertiport”، وهي مركبة إقلاع وهبوط عمودية كهربائية في جميع أنحاء المدينة، وسكوتر إلكتروني للميل الأخير.”

وقال بن دياتشون المدير التنفيذي لشركة سوبرنال: “نحن نعمل على تطوير منتج متطور للتنقل الجوي قابل للتطبيق تجارياً منذ البداية، حيث نقوم بتصميم وتصنيع سيارتنا وفقاً لأعلى معايير السلامة والضوضاء والكفاءة والقدرة على تحمل التكاليف”.

“إنّ فريقنا المتنامي، الذي يضم المخضرمين القدامى في صناعة الطيران والسيارات وغيرها من صناعات التكنولوجيا العميقة، يقوم بهندسة المركبات المستدامة التي لديها القدرة على تطوير كيف نعيش ونعمل ونلعب.”

دخلت سوبرنال وهيونداي بالفعل في شراكة مع Urban-Air Port لتطوير البنية التحتية للتنقل الجوي في المناطق الحضرية، والتي ستعرض نموذجاً أولياً على نطاق واسع في vertiport في المملكة المتحدة العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أقامت الشركة شراكة مع كل من مدينة لوس أنجلوس ومختبرات الحركة الحضرية.

وسوف يعملون على تطوير خارطة طريق المشاركة العامة ومجموعة أدوات السياسة لإبلاغ تطوير حلول متقدمة للتنقل الجوي في المدن والبلديات الأمريكية الأخرى.

تدعم سوبرنال أيضاً الاتحاد الكندي المتقدم للتنقل الجوي لوضع إطار لخطتها الرئيسية الوطنية.