مكاسب بأكثر من 430%.. تعرف على أفضل العملات أداءً خلال قفزات سوق الكريبتو مؤخراً

مع القفزات المتسارعة للعملات الرقمية، تعد عملة تيرا (LUNA) الأفضل أداءً في المراكز العشرة الأولى صباح يوم الثلاثاء.

وقد سجلت العملة أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق في وقت مبكر من صباح الثلاثاء عند 106.24 دولار، وبذلك تكون اكتسبت أكثر من 430 ٪.

يشار إلى أن LUNA هي واحدة من اثنين من الرموز الأصلية لشبكة تيرا، وهي بيئة تسمح للمطورين بإنشاء سلاسل بلوكشين مخصصة وبناء تطبيقاتهم اللامركزية الخاصة بهم.

في حين زاد الاهتمام بـ LUNA منذ الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى لونا فاونديشن جارد (LFG)، وهي منظمة غير ربحية مقرها سنغافورة شرعت في شراء ما يزيد عن 3 مليارات دولار من البيتكوين كطبقة إضافية من الأمان لـ UST، عملة مستقرة بالدولار من شبكة تيرا.

وقد تم الاستشهاد بطلب LFG على البيتكوين باعتباره المحرك الرئيسي وراء ارتفاع البيتكوين الأخير، والذي اخترق فوق 48000 دولار وسجل أعلى مستوى سنوي جديد له أمس.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن الهدف الطبيعي التالي في حالة استمرار صعود تيرا (LUNA) سيكون عتبة 110 دولارات، في حين سيتم اعتبار الحد الأدنى النفسي البالغ 100 دولار أول دعم رئيسي يجب أن يكون مأخوذ في الاعتبار.