ملحقات لن تجدها عند شراء آيفون 12.. تعرف عليها

رغم فترة الانتظار التي قضاها عشاق شركة أبل للكشف عن هاتف “آيفون 12″، ، الذي يصفه البعض بـ”الجبار”، تفاجئ الكثيرين أن الإصدار الجديد يخلوم من كثير من الملحقات المطلوبة .

تلقى عملاء أبل، صدمة كبيرة بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية أنها ستقوم بشحن هواتف آيفون 12 الجديد بدون سماعات رأس أو شاحن، لرغبتها في تقليل النفايات الإلكترونية.

ووفقا للسياسة الجديدة لأبل فإن صندوق هاتف آيفون 12 (iPhone 12) سيضم إلى جانب الهاتف الجديد، كابل (Lighting to USB-C)، ولكن تجدر الإشارة إلى أن USB-C ليس منفذ USB النموذجي الذي قد يكون لديك في جهاز الحاسب الخاص بك أو الذي تجده في بعض منافذ الحائط في المطارات والمقاهي أو أماكن مماثلة، وفقا لما ذكره موقع aitnews لأخبار التقنية.

تحتوي بعض أجهزة الحاسب المحمولة وأجهزة الحاسب الحديثة على منافذ USB-C (بما في ذلك أجهزة MacBooks)، ولكن لشحن هاتفك من الحائط، يجب عليك الحصول على شاحن حائط بمنفذ USB-C.

مقبس الحائط

لا يأتي صندوق آيفون 12 (iPhone 12) بمقبس للحائط، وتحتاج إلى واحد لتوصيل هاتفك بالتيار الكهربائي، ومن المحتمل جدًا أن يكون لديك بالفعل مقبس للحائط، لذا لن تحتاج إلى واحد جديد.

تحتوي معظم شواحن الحائط التي تأتي مع أدوات على منافذ USB-A – وهذا هو المدخل الكبير المستطيل – لكن كابل iPhone 12 يتم توصيله بمنفذ USB-C – وهذا مدخل أصغر مع حافات مستديرة.

إذا كنت بحاجة إلى شراء أحد هذه الملحقات، فإن موقع آبل يبيعها، لكنها باهظة الثمن، لذلك قد يكون من المفيد البحث عن شاحن USB-C للحائط في أمازون بدلاً من ذلك.

السماعات

لا يأتي الهاتف الجديد مع سماعات رأس سلكية داخل العلبة، وإذا كنت قد حصلت عليها مع جهازك القديم الذي تم توصيله بـ(Lightning) فيمكنك استخدامها، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فربما حان الوقت الآن للترقية إلى سماعات الرأس اللاسلكية.