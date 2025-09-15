مليارات الدولارات تتدفق على مراكز البيانات البريطانية عبر OpenAI وإنفيديا

يعتزم مديرا شركتي OpenAI وإنفيديا الإعلان عن استثمارات ضخمة في مراكز البيانات بالمملكة المتحدة، خلال زيارتهم المرتقبة الأسبوع المقبل بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتتعاون الشركتان مع شركة Nscale Global البريطانية في المشروع، بينما يشارك كل من سام ألتمان وجينسن هوانغ ضمن وفد من كبار التنفيذيين الأميركيين. ومن المتوقع أن تعلن شركات أميركية أخرى عن استثمارات كبيرة في المملكة المتحدة خلال الزيارة.

ويأتي هذا في ظل دعوات أوروبية لتعزيز الاستثمار في مرافق الذكاء الاصطناعي التوليدي، خوفاً من فقدان التفوق التكنولوجي لصالح الولايات المتحدة والصين.

في يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة لتعزيز الذكاء الاصطناعي تشمل الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، وإنشاء “مناطق نمو” لتسهيل الموافقات التخطيطية والوصول إلى شبكة الكهرباء.

وتسعى OpenAI لتوسيع عملياتها في أوروبا عبر خطة OpenAI for Countries، بينما ستكون العميل الرئيسي لمركز بيانات جديد في النرويج بتعاون مع Nscale وبتمويل من المستثمر النرويجي “Aker”.

وانطلقت Nscale في مايو 2024، وسبق أن تعهدت باستثمار 2.5 مليار دولار في المملكة المتحدة على مدى ثلاث سنوات، تشمل مواقع في لوتون وإسيكس، مع قدرة على استيعاب 45,000 شريحة GB200 فائقة الأداء من إنفيديا. كما سعت لجمع 2.7 مليار دولار لبنية تحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع “بايت دانس”.

وتظل استثمارات OpenAI في أوروبا محدودة مقارنة بمشاريعها في مناطق أخرى، بما في ذلك أول مركز دولي لها في الإمارات بقدرة 5 غيغاوات، في حين يستهدف مشروع “ستارغيت” الأميركي توليد 4.5 غيغاوات بمشاركة شركاء مثل “سوفت بنك” و”أوراكل” في استثمارات قد تصل إلى 500 مليار دولار.