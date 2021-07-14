مميزات تحديث ببجي الجديد 2021 وطريقة تحميله

على ما يبدو أن التحديث الجديد للعبة ببجي، سيحظى بالكثير من النجاح، قد يتخطى النسخ القديمة من اللعبة، فبعد الإعلان عن تحديث ببجي الجديد “PUBG Mobile 1.5″، يبحث الكثير من اللاعبين حول العالم عن طريقة تحميل التحديث الجديد.

تحميل تحديث ببجي الجديد “PUBG Mobile 1.5”

يمكن لأي لاعب تحميل تحديث ببجي الجديد “PUBG Mobile 1.5″، إذا كان يمتلك لعبة ببجي العادية، ويتم ذلك على عدة خطوات.

الخطوة الأولى تتمثل في الدخول على متجر التطبيقات على الهاتف المحمول، أما الخطوة الثانية، فهي البحث عن لعبة ببجي.

وتتمثل الخطوة الثالثة في الضغط على كلمة “تحديث”، وبعدها بدقائق معدودة سيتم تحديث لعبة ببجي.

تحديث ببجي موبايل الإشعال

وحصلت لعبة ببجي موبايل الشهيرة على التحديث الجديد “PUBG Mobile 1.5” يوم السبت الماضي، أطلق عليه اسم “الإشعال”.

وتضمن التحديث جلب مصنع شركة تسلا Gigafactory إلى خريطة اللعبة الأكثر شهرة Erangel.

عقدت PUBG Mobile شراكة مع شركة تسلا لجلب Gigafactory إلى Erangel. ويظهر في وضع Mission Ignition الجديد، ويتيح للاعبين تجميع سيارة Model Y في اللعبة.



ووفقا لموقع “aitnews” تدعم Model Y ميزة المرشد الآلي من تسلا، مما يتيح للمستخدمين القيادة عبر الطرق السريعة ضمن الخريطة باستخدام علامات محددة سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك تظهر شاحنات Tesla Semi بشكل عشوائي عبر الخريطة، ويحصل اللاعبون على الإمدادات عن طريق إتلافها، مثل شاحنات الغنائم المدرعة في Sanhok.

في وضع لعبة Mission Ignition الجديد، تحصل 6 مناطق رئيسية في Erangel على تحول تقني. وتتميز هذه المواقع المحدثة بمباني ومصاعد وأبواب أوتوماتيكية ومنصات متحركة أخرى جديدة.

وتحصل Erangel أيضًا على HyperLines جديدة تربط العديد من المدن عبر الجزيرة. ويمكن للاعبين استخدام HyperLines للتنقل بين المواقع في أوقات معينة.

علاوة على ذلك تحصل Erangel أيضًا على نظام ناقل جوي خارج بعض المناطق الحضرية. ويمكن للاعبين استخدام هذا النظام للسفر عبر الهواء إلى موقع مختلف.



وإلى جانب التغييرات في التضاريس والنقل، يحتوي وضع Mission Ignition على سلاح ناري جديد بقياس 5.56 مليمتر – ASM Akaban – مرفق قبضة مريحة.

علاوة على ذلك يحتوي الوضع على دراجة نارية مضادة للجاذبية وجهاز تحديد تكتيكي ودرع مكافحة الشغب.

ولكن هذا ليس كل شيء. إذ يأتي الوضع أيضًا مع شاشة عرض ثلاثية الأبعاد جديدة لجزيرة Spawn لعرض مسار الرحلة للمباراة الحالية وعلامات اللاعب وعلامات القفز وميزة المظلة التلقائية.

مميزات تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

يتضمن تحديث v1.5 أيضًا مجموعة من التغييرات الأخرى لأوضاع اللعبة العادية، منها سلاح ناري MG3 جديد، ونظام تعويض معدل إطلاق النار، ومجال جديد لعرض تعديلات منظور الشخص الثالث، وتنبيه مشاركة زميل جديد في الفريق.

ويوفر التحديث أيضًا العديد من تحسينات الأداء وإصلاحات الأخطاء، بما في ذلك دعم 90 إطارًا في الثانية لمزيد من الأجهزة.