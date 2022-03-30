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مميزات جديدة من “واتس آب” لمستخدمي نسخة التطبيق على “أندرويد”

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 5:14 مساءً
واتساب

واتساب

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بعد طرح مشغل الملاحظات الصوتية العالمي لأجهزة أبل أيفون، بدأ واتس آب في اختبار الميزة لمستخدمي أندرويد منذ أسبوعين، وحتى الآن ، كانت الميزة متاحة فقط لعدد محدود من مستخدمي Android المسجلين في البرنامج التجريبي.

والآن مع آخر تحديث تجريبي ، يقال إن الشركة تعمل على توسيع الميزة لمزيد من المستخدمين، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، تتوفر ميزة الملاحظات الصوتية لمزيد من المستخدمين الذين يستخدمون واتس آب الإصدار 2.22.8.7.

ما هو مشغل الملاحظات الصوتية العالمية
بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، يتيح لك مشغل الملاحظات الصوتية العالمي الاستماع إلى ملاحظة صوتية حتى بعد مغادرة المحادثة أو أثناء استخدام تطبيق آخر أثناء تشغيل واتس آب في الخلفية.

وتساعد هذه الميزة في توفير الوقت حيث يمكنك الرد في محادثة أخرى أثناء الاستماع إلى الملاحظات الصوتية بسهولة، وقبل الميزة ، كان على المستخدمين البقاء في الدردشة للاستماع إلى ملاحظة صوتية.

وبصرف النظر عن هذا ، يضيف واتس آب رموز تعبيرية جديدة من أحدث Unicode على واتس آب beta لتحديث Android 2.22.8.8، حيث تمت إضافة الرموز التعبيرية الجديدة مؤخرًا لمستخدمي iOS.

ويقال إن واتس آب يعمل على ميزة تسمح لك بالاحتفاظ ببعض الرسائل المختفية في الدردشة لفترة أطول، ووفقًا للتقرير ، ستتيح لك الميزة الاحتفاظ برسائل معينة في الدردشة حتى بعد انتهاء المهلة المحددة للرسالة.

وحاليًا ، يجب عليك تعطيل ميزة اختفاء الرسائل مؤقتًا وإعادة توجيه الرسالة إلى نفس الدردشة من أجل الاحتفاظ برسالة تختفي في الدردشات. قد تكون العملية مملة للغاية ويبدو أن الشركة تهدف إلى تبسيط ذلك باستخدام الميزة الجديدة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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