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مميزات وعيوب هاتف فيفو الجديد "Y21"

27 - أكتوبر - 2021
أحد متاجر شركة فيفو

أحد متاجر شركة فيفو

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أعلنت شركة فيفو عن طرح هاتف جديد لفئة (Y) يحمل اسم vivo Y21، ويأتي بمواصفات متوسطة وسعر اقتصادي.

يأتي هاتف vivo Y21، بشاشة من النوع (IPS LCD) مساحتها 6.51 بوصة، بجودة +HD، وبطارية سعة 5 آلاف مللي أمبير.

ويعمل هاتف فيفو vivo Y21 بنظام التشغيل أندرويد 11، ويتميز بذاكرة صلبة 64 جبجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجايايت.

ويتوفر هاتف فيفو الجديد بكامبرا أمامية 8 ميجابيكسل، وكامير خلفية ثنائية 13 و2 ميجابيكسل.

ويتوفر هاتف فيفو الجديد vivo Y21، بسعر اقتصادي، يصل إلى 190 دولارا.

مميزات وعيوب vivo Y21

يتميز هاتف فيفو الجديد vivo Y21، ببعض الأمور، أبرزها البطارية التي تكفي لمدة 24 ساعة، كما أنه يدعم الشحن السريع، ويتميز الهاتف بخفة الوزن.

لكن في نفس الوقتفالهاتف يؤخذ عليه سعره المرتفع الذي لا يناسب قدراته، كما أن الشاشة لا تدعم معدل التحديث الأعلى.

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