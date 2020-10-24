مميزات وعيوب هاتف Google Pixel 5

يعتبر هاتف “ Google Pixel 5 الذي أصدرته شركة غوغل مؤخرا ، من الهواتف الذكية التي يتوقع لها نجاحا كبيرا في سوق الهواتف لما يمتلكه من ميزات تجعله يحتل مكانة جيدة لدى الراغبين في امتلاك هواتف ذكية بقدرات مميزة وسعر مناسب .

ويدعم هاتف غوغل تقنية الجيل الخامس، ويتميز بكاميرا متطورة، ولكنه يكلف 699 دولارًا، أي أقل من الهواتف المنافسة لسامسونغ، وأبل، وهواوي.

ولكن بعد أسابيع من صدور الهاتف، ما مميزاته العملية وما عيوبه؟

درس خبراء صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، هاتف غوغل بكسل 5 بعناية، ووجدوا أنه بمجرد فتح العبوة لا يشعر المستخدم أنه حصل على هاتف عالي المستوى، حيث صممته ”غوغل“ بشاشة 6 بوصات، وجسم من الألومنيوم المعاد تدويره، وهذا مختلف جدًا عما اعتاد عليه المستهلكون.

كما يعد الهاتف صغيرًا نسبيًا، فهو أصغر من آيفون 11 برو، وهو أمر يبدو واضحًا في الجيب واليد.

وعلى الرغم من أن الهاتف لديه حواف رقيقة للغاية، وكاميرا أنيقة، ونسبة شاشة إلى جسم الجهاز تبلغ 85.9 %، إلا أن حجم الشاشة لا يوفر تجربة مشاهدة ممتازة، كما يشتكي العديد من المستخدمين من ضعف مكبرات الصوت، والتي يعتبرونها أسوأ عيب فيه.

ولا يدعم تشغيل سماعة خارجية تقليدية، مما يؤثر بشكل أكبر على التجربة الصوتية، ومع ذلك توفر الشاشة رغم صغرها النسبي جودة عالية، حيث تعد صورتها واضحة ونقية، ولكنه يفتقر لسطوع الهواتف عالية المستوى.

إلا أن معدل التحديث البالغ 90Hz يؤثر سلبًا على سرعة الجرافيك، ويجعله أبطأ من الهواتف عالية المستوى مثل Galaxy S20.

المميزات

ويتميز ”غوغل بكسل 5“ بمستشعر بصمة الإصبع الخلفي السريع والفعال بشكل استثنائي، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 765G جيد.

ومع ذلك، لا يشتري معظم المستخدمين هاتف ”غوغل بكسل 5“ بسبب قوة صوته أو شاشته، بل ينجذب العملاء لصلابته، وبرمجياته الحديثة، والكاميرا.

وتمسكت ”غوغل“ بكاميرا 12 ميجا بكسل، وأضافت عدسة ultrawide، لتمنح المستخدمين القدرة على تصوير صور مذهلة، كما تضيف قدرة التصوير الليلي الممتازة، ووضع البورترية، وضبط الإضاءة التلقائية إلى مزايا الكاميرا.

ويتميز الهاتف ببطارية قوية تبلغ 4080 أمبير، تصمد لمدة 18 -20 ساعة من التشغيل المستمر، كما تأتي العبوة بشاحن سريع 18 وات.