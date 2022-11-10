منصة "إف تي إكس" للعملات الرقمية على شفا الانهيار

تواجه منصة “إف تي إكس” للعملات المشفرة، خطر الإنهيار في حال عدم الحصول على تمويل يقدر نحو 4 مليارات دولار.

أعلنت “بينانس” أكبر منصة لتداول العملات الرقمية من حيث الحجم، في تغريدة على تويتر، أنها لن تمضي قدما في عملية الاستحواذ على عمليات منافستها منصة “إف تي إكس”، مرجعة ذلك إلى عملية الفحص النافي للجهالة والتقارير الصحفية بشأن سوء إدارة أموال العملاء بـ”إف تي إكس”.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصارد قولها إن مؤسس إف تي إكس سام بانكمان فرايد قد يتقدم بطلب للإفلاس في حال لم تحصل المنصة على تمويل بنحو 4 مليارات دولار.

وفي وقت سابق، كانت شركة “بينانس” لتداول العملات المشفرة قد وقعت خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على أغلب عمليات منصة “إف تي إكس” لتغطية أزمة سيولة تمر بها الأخيرة، بحسب ما قاله تشانغبينج تشاو الرئيس التنفيذي لبينانس الثلاثاء على تويتر.

وقال تشاو: “بعد ظهيرة اليوم، طلبت منا إف تي إكس المساعدة. هناك أزمة سيولة كبيرة. ولحماية المستخدمين، وقعنا خطاب نوايا غير ملزم، بهدف الاستحواذ بالكامل على (FTX.com) والمساعدة في تغطية أزمة السيولة. سنقوم بفحص نافي للجهالة شامل في الأيام المقبلة”.

وقال تشاو، في بيان قال إنه أُرسل لجميع العاملين في بينانس ونشره على حسابه على تويتر الأربعاء، إنه طلب من شركته وقف تداول رمز “إف تي تي” وهو العملة الخاصة بشركة “إف تي إكس”، ونصح المستخدمين بعدم تداوله.

وقال تشاو، في البيان الذي نشره الأربعاء، إن ما حدث لـ”إف تي إكس” زعزع ثقة المستهلكين بشدة، وإن المشرعين سيزيدون التدقيق على عمليات التداول، وأن استخراج التراخيص حول العالم سيكون أصعب.

وانخفضت عملة منصة إف تي إكس، إف تي تي، بأكثر من 75 بالمئة في يوم واحد، بحسب بيانات كوين ديسك، المتخصص في العملات الرقمية.

وكانت منصة “إف تي إكس” قد شهدت عمليات سحب بقيمة 6 مليارات دولار في 72 ساعة قبل صباح يوم الثلاثاء.

ووفق بيانات موقع كوين جيكو، المعني بتحليلات وبيانات العملات المشفرة في العالم، فإن بينانس هي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، فيما تأتي إف تي إكس بين الخمسة الأوائل.

كما يشهد سوق العملات المشفرة خسائر حادة في الساعات الأخيرة، مع مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات انتشار عدوى أزمة السيولة في “إف تي إكس” إلى منصات أخرى، ما هبط بالقيمة السوقية للعملات إلى نحو 855 مليار دولار.

ثروة بالمليارات تتلاشى

يذكر أن المستثمر في سوق العملات المشفرة “سام بانكمان فرايد” قد نحو 94 بالمئة من ثروته في يوم واحد، بفعل أزمة السيولة التي تعرضت لها منصة “إف تي إكس” للأصول الرقمية.

وبحسب مؤشر “بلومبرج” للمليارديرات، انخفض صافي ثروة الرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة من 15.6 مليار دولار يوم الإثنين الماضي إلى 991.5 مليون دولار بحسب أمس الثلاثاء.