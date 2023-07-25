الأربعاء 7 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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منصة العملات الرقمية "بينانس" تكشف موعد إطلاق خدماتها في اليابان

منذ 56 دقيقة
شعار منصة العملات المشفرة بينانس "Binance"

شعار منصة العملات المشفرة بينانس "Binance" (رويترز)

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تتحضر منصة العملات المشفرة بينانس Binance لطرح كامل خدماتها في تداول العملات الرقمية في اليابان خلال شهر أغسطس المقبل، وفقاً لما كشفه مؤسس المنصة العالمية “تشانغبينج تشاو”.

وأوضح “تشاو” خلال مؤتمر صحفي، (الثلاثاء 25-7-2023)، بأن بينانس يمكن أن تبدأ تداول العملات المستقرة في اليابان، حيث يسمح قانون العملة المستقرة في البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يونيو، للبنوك اليابانية المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الاستئمانية بإصدار الرموز المميزة.

وكانت بينانس قد اشترت منصة Sakura Exchange BitCoin في نوفمبر الماضي وقالت في مايو من هذا العام إنها تنشئ منصة للامتثال الكامل للقواعد المحلية.

وفي ذات السياق، قال رئيس الأسواق الإقليمية في بينانس ريتشارد تنج خلال المؤتمر الصحفي، بأن العلامات الأخيرة على الاهتمام بمختلف العملات الرقمية من اللاعبين الماليين التقليديين يمكن أن تشجع التبني الجماعي بوتيرة أسرع بكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة بينانس بعض الخطوات لتوسيع وجودها الآسيوي في أماكن أخرى أيضا، بما في ذلك في كوريا الجنوبية وتايلاند، وذلك على الرغم من أن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تخضع لتدقيق تنظيمي مكثف في مجموعة من الولايات القضائية الأخرى على مستوى العالم.

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