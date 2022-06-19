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منصة "بت أويسس" تسرح موظفين وسط اضطرابات قطاع العملات المشفرة

منذ 3 دقائق
منصة ‬‬بت أويسس

منصة ‬‬بت أويسس

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قالت‭‭ ‬‬بت أويسس، وهي منصة لتداول العملات المشفرة تركز على الشرق الأوسط ومقرها الإمارات، اليوم الأحد إنها استغنت عن تسعة من موظفيها، لتصبح أحدث شركة في القطاع تلغي وظائف في مواجهة انكماش واضطراب السوق.

وتأثرت سوق العملات المشفرة بالتقلبات الشديدة مع قيام مقرض العملة المشفرة سيلسيوس نتورك بتجميد عمليات السحب في بداية الأسبوع الماضي بعد أن بدأ المستثمرون في التخلص من الأصول مرتفعة المخاطر بسبب مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الكبير لأسعار الفائدة للحد من التضخم الآخذ في الارتفاع.

وأعلنت شركة كوين بيز جلوبال يوم الثلاثاء خفضا لقوتها العاملة بنسبة عشرة بالمئة بواقع ألف وظيفة.

وتأسست بت أويسس في دبي عام 2015، وتخدم عملاء ناطقين باللغة الإنجليزية والعربية في الخليج.

وقالت علا دودين الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة لبت أويسس في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه قبل أيام “تم الاستغناء عن تسعة موظفين بمكاتب في دبي وأبوظبي وعمَّان”.

وقال متحدث باسم الشركة إن هذا يمثل ما يقرب من خمسة بالمئة من القوى العاملة في الشركة.

    المصدر :
  • رويترز

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