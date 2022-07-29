منصة تداول العملات المشفرة FTX ستبدأ بتقديم كامل خدماتها في دبي

أعلنت FTX الجمعة، أنها ستبدأ تقديم المنتجات المشفرة المنظمة وخدمات التداول للمستثمرين في دبي، بالإضافة إلى تشغيل سوق رمزية غير قابلة للتلف، وتقديم خدمات الحفظ.

وستقدم الشركة خدماتها من خلال FTX Exchange FZE، وهي شركة تابعة لشركة FTX في أوروبا والشرق الأوسط.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة FTX الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلسم دانهاش، “يمتد ترخيصنا ليشمل العملاء الأفراد أيضًا، ومن المقرر توسيع نطاقه تدريجيًا لضمان أن الشركة تقترب من سوق الأفراد ضمن الإرشادات التي وضعتها هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي”، بحسب رويترز.

أصبحت FTX Exchange FZE أول مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) يحصل على ترخيص MVP لتشغيل خدمات تبادل الأصول الافتراضية وغرف المقاصة في الإمارات العربية المتحدة.

قال المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي الذي يضم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، هلال سعيد المري، “ستسمح مرحلة MVP، الحصرية لاختيار لاعبين دوليين مسؤولين مثل FTX، لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بوضع إرشادات حكيمة ورافعات تخفيف المخاطر للعمليات التجارية الآمنة”.

مركز لقطاع الأصول الافتراضية

تسعى الإمارات لتصبح مركزًا لقطاع الأصول الافتراضية رغم مخاوف المنظمين بشأن التكنولوجيا في هذا القطاع.

منحت دبي أيضًا ترخيص الأصول الافتراضية إلى باينانس لإجراء بعض العمليات في المنطقة، لتكثف الشركة من بعدها التوظيف، كما تنشئ دبي شركات مثل crypto.com مكاتب لها في الإمارة.

وحصلت FTX لأول مرة على ترخيص جزئي من دبي في مارس/ آذار، عندما أعلنت أنها ستنشئ مقرًا إقليميًا في المدينة.

عانت العملات المشفرة انهيارات متكررة منذ بداية العام بعد خسارة تريليون دولار نتجت عن تزايد مخاوف الركود العالمي ومعدلات التضخم المرتفعة.

بلغت قيمة سوق العملات المشفرة الإجمالي، اليوم الجمعة، 1.14 تريليون دولار، أي بانخفاض 51.3% مقارنة مع شهر يناير/ كانون الثاني البالغ 2.34 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinGecko.

وفقدت بيتكوين نحو نصف قيمتها منذ بداية العام، من أكثر من 46 ألف دولار لكل توكن إلى أكثر من 23 ألف دولار.