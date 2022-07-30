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منصة تيك توك تختبر المزيد من الألعاب المصغرة

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2022 6:04 مساءً
شعار تطبيق تيك توك

شعار تطبيق تيك توك (رويترز)

التقنية بلا حدود
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كشفت الشركة الصينية المشغلة لتطبيق تيك توك عن إجرائها لتجارب أوسع للألعاب داخل تطبيقها.

وأعلنت الشركة مؤخراً أنها أضافت مؤخرًا طريقة لمنشئي المحتوى في بعض الأسواق (بما في ذلك الولايات المتحدة) لإلحاق واحدة من تسع ألعاب مصغرة بمقطع فيديو عن طريق النقر فوق الزر Add Link واختيار خيار MiniGame.

عندما يصادف المشاهدون مقطع فيديو مرتبطًا بلعبة، يمكنهم بدء تشغيله بالنقر على رابط بجوار اسم المستخدم لمنشئ المحتوى.

وصرح متحدث باسم TikTok لموقع TechCrunch قائلاً:

“في الوقت الحالي، نستكشف احضار ألعاب HTML5 إلى TikTok من خلال التكامل مع مطوري ألعاب واستوديوهات الجهات الخارجية”. وإحدى الألعاب ستكون من Aim Lab، وتسمى لعبة TikTok باسم Mr.Aim Lab’s Nightmare. ومن بين شركاء TikTok الآخرين في المبادرة مطورو Voodoo و Nitro Games و FRVR و Lotum.

لا تحتوي أي من الألعاب على إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق في الوقت الحالي ويعتبر المشروع في المراحل الأولى من الاختبار. وتبحث منصة TikTok عن كيفية صنع المنشئون المحتوى من حولهم، وكيف سيتفاعل المستخدمون مع الألعاب.

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