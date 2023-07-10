منصة "ثريدز" تطيح ب "شات جي بي تي"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز مارك زوكربيرغ، اليوم الاثنين، أن منصة ثريدز تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقها، مهددة بذلك منصة تشات جي.بي.تي عن لقب أسرع منصات الإنترنت نموا.

وسجلت منصة ثريدز أرقاما قياسية لنمو المستخدمين منذ إطلاقها يوم الأربعاء الماضي، مع انضمام مشاهير وسياسيين وغيرهم من منتجي المحتوي إلى المنصة التي اعتبرها محللون أول تهديد كبير لتطبيق التدوينات القصيرة تويتر المملوك لإيلون ماسك.

وقال زوكربيرغ في تدوينة على ثريدز “هذا في الغالب إقبال حدث بصورة تلقائية، فلم نقدم بعد عروضا ترويجية كثيرة”.

وتفوق تطبيق ثريدز كثيرا على تشات جي.بي.تي التابع لشركة أوبن إيه.أي الذي أصبح التطبيق الأسرع نموا في عدد المستخدمين في التاريخ حين سجل 100 مليون في كانون الثاني/ يناير بعد شهرين من تدشينه، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة يو.بي.أس.

وقال محللون إن القلاقل المتعلقة بتويتر، بما في ذلك القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة على عدد التغريدات التي بوسع المستخدمين رؤيتها، ربما كانت من الأمور التي ساعدت ثريدز في جذب المستخدمين والمعلنين.

ولا توجد حاليا إعلانات على تطبيق ثريدز، وقال زوكربيرغ “إن الشركة لن تفكر في تحقيق دخل إلا بعد اتضاح للوصول إلى مليار مستخدم”.